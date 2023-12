Carmina Barrios destroza los Goya y Toñi Moreno saca provecho en Canal Sur

La actriz sevillana fue una de las invitadas de 'Gente Maravillosa', donde mantuvo una divertidísima entrevista con su presentadora y dio su opinión sobre estos exclusivos premios.

Este miércoles, 13 de diciembre, Canal Sur ofrecía una nueva entrega de Gente Maravillosa. Así, una semana más, el programa de Toñi Moreno recibía en su plató a dos nuevas invitadas que protagonizaron una nueva cámara oculta en la que demostraron su solidaridad en momentos de injusticia. La escritora Marta Robles y la actriz Carmina Barrios, fuero las estrellas de la noche. Sin duda, la sevillana fue una de las grandes revelaciones del programa. La primera en aparecer fue Carmina, la madre de los actores Paco y María León, que se ha convertido en una estrella del cine y las series a la edad en la que muchos se jubilan.

Pero la intérprete también habló de los miembros de la familia que son desconocidos, como su tercer hijo, Alejandro, que no está dentro del mundo del cine y el espectáculo ya que es militar. Su marido Antonio también ha preferido mantenerse en el anonimato. A él la une una historia de amor de más de 50 años y al que reconoce haber aguantado las muchas visitas que llevaba a su casa a altas horas de la madrugada, incluso el día que se presentó con una cabra. Unas anécdotas e historietas que otorgaron un 8,5% de cuota de pantalla.

Carmina pide que le manden el Goya por Seur

La charla de Carmina con Toñi Moreno dio para mucho. Tanto que la actriz confesó, incluso su devoción por Judas Tadeos, dejando a la presentadora de Canal Sur sin palabras. Pero esto no fue lo único que enmudeció a Toñi, al público y a los espectadores de Gente Maravillosa, porque la sevillana estaba que lo regalaba con las confesiones, revelando por qué su padre quería que fuese monja o lo que pasó el día de su primera comunión. "Ya de chica en la comunión la cagué (...) Mi madre me hizo la permanente, un 30 de mayo, lloviendo a mares (...) Yo tenía que decir un verso..." comenzó a contar Carmina una anécdota que acabó arrancando las carcajadas del público.

Carmina Barrios nos cuenta su primera metedura de pata, en su primera Comunión. La entrevista completa esta noche a las 22.45h en @canalsur con @tmorenomorales pic.twitter.com/u7qYRGQwwT — Gente Maravillosa (@GMaravillosa_TV) December 13, 2023

Aunque, sin duda, la anécdota de la noche sería su opinión sobre los Goya. La actriz cuenta con una larga experiencia de vida, pese a que comenzó en el mundo de la interpretación tarde. Y ya nada la impresiona. Ni los premios Goya. Y así se lo hizo ver a Toñi Moreno: "Los Goya es una cosa que no quiero ir ni amarrá, porque es un sacrificio horroroso. Lo dije la última vez que estuve, 'No vengo más aquí'. Desde las cuatro de la tarde preparándote para las 10 de la noche. Después, tres horas de ver... Y me dice mi Paco: '¿Y si te dan uno?'. Pues que me lo manden por SEUR", apuntó muy decidida Carmina, ganándose un aplauso de todo el público.