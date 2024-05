La polémica Inés Hernand aclara si será la presentadora de "Gran Hermano"

Después de varios rumores que la situaban presentando la nueva edición de anónimos de "Gran Hermano", la presentadora ha tenido que aclarar si es verdad o no.

Hace varias semanas Telecinco daba la sorpresa anunciando el regreso de la edición de anónimos de "Gran Hermano", que se estrenaba en España por primera vez hace más de 24 años. Fue una noticia que llegaba después de que en 2017 Mediaset decidiera dejar de emitir el mítico reality y que supuso una gran ilusión para todos los seguidores del programa.

Desde entonces, pocos detalles ha desvelado Mediaset sobre el regreso de "Gran Hermano", de momento solo se han limitado a anunciar que el casting ya está abierto y que el programa regresará a partir del próximo septiembre. Pero desde que se conoció que "Gran Hermano" volvía a la televisión, los rumores sobre quien podría presentarlo se han disparado.

Aunque todavía no se ha confirmado nada y Mediaset no ha querido pronunciarse sobre la persona que dirigirá las galas, muchas personas han comenzado ha hacer sus propias suposiciones sobre quien será esa persona. Nombres como el de Jorge Javier Vázquez, tras su regreso a "Supervivientes", o el de Marta Flich, presentadora del último "Gran Hermano VIP" se han situado a la cabeza de las listas, pero también han aparecido otros que nadie esperaba.

Ines Hernand aclara si fichará por "Gran Hermano"

Uno de esos nombres que aparecieron además de los de Jorge Javier Vázquez o Marta Flich fue el de Inés Hernand, la presentadora de programas como el Benidorm Fest. Una cuenta de twitter publicaba en 'exclusiva' que Hernand estaba en conversaciones con Mediaset sobre el reality: "Zeppelin y Mediaset España en conversaciones con Inés Hernand para ser la nueva presentadora de 'GH' en el mes de septiembre".

🔴 Zeppelin y Mediaset España en conversaciones con Inés Hernand para ser la nueva presentadora de GH en el mes de Septiembre pic.twitter.com/DWayd36ieA — laborre (@camposborre) May 13, 2024

Una noticia que causó tal revuelo en redes que incluso la propia Inés Hernand tuvo que reaccionar y aclarar o desmentirla: "Chicos, nadie me ha llamado, ojalá". Una frase con la que deja claro que, de momento, no entra en sus planes presentar "Gran Hermano" pero con la que también asegura que no le importaría embarcarse en esa aventura.

chicos nadie me ha llamado🥺ojalá! https://t.co/Z4QXo6hCS4 — InésHernand (@InesRisotas) May 13, 2024

Por el momento, la vida profesional de Inés Hernand está muy ligada a RTVE, ya que aunque no tiene un contrato fijo con la cadena pública, Inés es una de las participantes de "Masterchef Celebrity", programa que se encuentra grabando ahora mismo.