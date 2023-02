Bronca brutal entre Pérez-Reverte y Rosa María Artal: dos ex de TVE, a la gresca

El escritor ha reaccionado con algo de retraso a un tweet ofensivo que escribió la ex de Podemos hace nueve años y la respuesta denota que no se llevaban demasiado bien en el ente público.

No debieron de hacer buenas migas Arturo Pérez-Reverte y Rosa María Artal mientras coincidieron como reporteros en Televisión Española. Ambos compartieron la sección de Internacional del ente público y se desconoce si ya por aquellos tiempos, finales de los ochenta y principios de los noventa, existían desavenencias entre ambos. Después, ambos salieron de TVE, Reverte se dedicó a vender libros como churros y Artal acabó militando en las filas de Podemos. Cada poco vuelven a protagonizar peleas cibernéticas en Twitter. Vayamos con la última.

El pique más reciente comenzó hace solo unos días cuando el escritor cartagenero compartió en su cuenta de Twitter un artículo de Maite Rico, experiodista de El País, ahora en El Mundo, con un comentario elogioso: "Me gusta esto de Maite Rico que acabo de leer". La respuesta de Artal no pudo ser más contundente: "A mí me parece vomitivo". Y esa palabra tan extraña como de moda llamada zasca retumbó en los cimientos de Twitter.

Aquella contestación debió levantar antiguas ampollas en el académico porque este respondió yéndose, imaginamos sin prestar demasiada atención, a buscar en el baúl de los recuerdos. Y así recuperó un mensaje más que ofensivo que la expolítica de Podemos publicó allá por 2014. "Siempre me he preguntado al ver en mi TL a un periodista si sigue con aquella puta jovencita por la que me quitaron un puesto en TVE", decía literalmente aquel exabrupto escrito en su momento por Artal. "Pues tiene usted el vómito muy selectivo, cuando le conviene", contestó el escritor de bestsellers.

"Nunca creí que Arturito cayera tan bajo... pero tan erróneo y desinformado sí, dada su trayectoria en TVE", aprovechó para atacar Rosa María Artal, que en el tweet que, al menos de momento, cierra una nueva entrega de la ya habitual que ambos mantienen en el mundo tuitero, explica, a su manera, aquel mensaje de hace tantos años.