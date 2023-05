Los nervios hacen que Ana Rosa Quintana casi olvide la Medalla Honor de Madrid

Ana Rosa Quintana ha recibido la Medalla de Honor de la Comunidad de Madrid en un acto en el que la comunicadora se ha mostrado visiblemente emocionada y muy nerviosa.

Ana Rosa Quintana ha recibido este lunes 15 de mayo la Medalla de Honor de la Comunidad de Madrid que reconoce su amplia trayectoria como comunicadora y su compromiso con los proyectos humanitarios. Una medalla que ha compartido con la cantante y también presentadora Alaska en un acto en el que se ha podido ver a la presentadora de "El programa de Ana Rosa" visiblemente emocionada y muy nerviosa.

El acto de entrega, que ha tenido lugar en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles ha contado con la presencia de muchos rostros conocidos que también han sido premiados, como Ágatha Ruiz de la Prada o Julián López 'El Juli', y también con la presencia de Isabel Díaz Ayuso, la Presidenta de la Comunidad de Madrid y de José Luis Martínez-Almeida, el alcalde de Madrid.

La presentadora ha tenido la oportunidad de pronunciar un discurso en el que se la ha visto muy emocionada: "Es un orgullo. No puedo estar más contenta. Lo que queremos todos es que nos quieran, y que te quieran en el sitio donde has nacido y de donde son tus hijos es una maravilla".

Pero también han pronunciado unas palabras que han provocado amplias reacciones al referirse a sus raíces madrileñas: "Dejad que presuma. He nacido en la calle Cadarso, en la Plaza de ESpaña, mi familia materna es de Peñuelas y Lavapiés, de ahí me debe venir la cosa de chula, la paterna de la calle Mayor. Me he criado en Usera, un barrio obrero y trabajador, antes de que fuera Chinatown. Vivo y disfruto de mi ciudad, porque es la casa de todo el mundo".

Ana Rosa casi se olvidó la Medalla de Honor

La presentadora protagonizó, además, un momento muy curioso, porque tras recibir el reconocimiento y ofrecer el discurso, la presentadora se marchaba hacia la zona de los premiados olvidándose la Medalla de Honor. De hecho ha tenido que ser Alaska, con quien compartía el premio, la que se lo recordara.

El despiste ha puesto la nota de humor a esta mañana de premios, pues tras volver a por su Medalla, la propia Ana Rosa se llevaba la mano a la cabeza en señal de despiste mientras sonreía para finalmente regresar con el resto de premiados.