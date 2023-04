Almudena Ariza ¿cumple? la promesa que le hizo a Broncano en 'La Resistencia'

La semana pasada, el de Movistar pedía a la presentadora de TVE que "colase" el saludo viral de David Bisbal en algunas de sus conexiones y así lo hizo, aunque se duda si fue en directo.

El pasado 18 de abril, martes, Almudena Ariza visitaba La Resistencia para promocionar su nuevo programa en La Uno, Españoles en conflictos. Durante su entrevista, David Broncano lanzaba a la periodista un reto, tal y como había hecho con anterioridad a otros invitados. En esta ocasión, el de Movistar mostraba a Almudena el vídeo viral de David Bisbal con unos fans, en el que el cantante saludaba con un ¿Cómo están los máquinas? Tras ello, el presentador proponía a su invitada que pronunciase esta frase en directo: "Tú podrías, en una conexión tuya desde Tailandia, que te den paso y decirla".

Aunque al principio, la presentadora de TVE no estaba muy convencida, asegurando que era muy difícil. Sin embargo, tras la insistencia de Broncano, Almudena accedió, señalando que "lo haré. En la tele no, pero en alguna presentación ya intentaré meterlo...Ya pensaré dónde y lo colgaré en las redes sociales para que sepáis que he cumplido con mi promesa". Y así ha sido. La periodista colgaba en su perfil de Twitter un clip de unos cuatro segundos en la que se la ve durante una conexión desde Barcelona lanzando el mensaje. Aunque algunos comentarios hacen referencia a su "dudosa" realización en directo.

El mensaje viral de David Bisbal por Almudena Ariza

Desde el pasado 20 de abril, hasta el 28 del mismo mes, se está celebrando la séptima edición del Festival Internacional de Cinema de Barcelona-Sant Jordi, en el que se incluyen 7o títulos entre las 8 secciones del certamen. Pues este domingo, durante la celebración de Sant Jordi en Barcelona, Almudena hacía una conexión desde la ciudad condal. "¿Cómo están los máquinas? Eso lo primero", saluda la presentadora de TVE en su breve clip de Twitter, etiquetando a La Resistencia de Broncano como prueba de haber cumplido su palabra. Pero, ¿eso se vio en directo en La Uno?

Hay algunos usuarios que han retuiteado esta publicación de la periodista señalando que "no se yo si esto cuenta", nombrado al programa de Broncano en Movistar. La brevedad del clip da pie a creer que no se llegó a ver en directo, pues tras lanzar su saludo Almudena comienza a reírse, que es justo cuando se corta el vídeo de Twitter. Por ello, se piensa que la periodista grabó desde la ubicación en la que se le vería durante la conexión. ¿Le valdrá esta prueba a La Resistencia o habrá que buscar el corte de la conexión para comprobar su veracidad?