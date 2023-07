"Tu cara me suena" pone nombre a las 5 imitaciones de los finalistas

El concurso musical de Antena 3 ha dado a conocer a los que serán los 5 concursantes que lucharan por salir vencedores de la gran final, y también ha anunciado las imitaciones que harán.

"Tu cara me suena" ya tiene todo preparado para la gran final de su décima edición. Tras emitir la segunda semifinal del concurso musical de Antena 3 hemos podido conocer a los cuatro concursantes que acompañarán a Miriam Rodríguez en la gran final de esta temporada.

Recordemos que la cantante gallega se convertía en la primera finalista la semana pasada tras obtener la primera posición en la primera semifinal, lo que le aseguraba tener una actuación tranquila en esta segunda semifinal mientras que sus compañeros tenían que seguir compitiendo por un hueco en la gran final del próximo viernes 14 de julio.

La primera en conseguir el pase fue Andrea Guasch, que lo hizo gracias a la votación unánime de los cuatro jueces, que le otorgaban sus doces por su imitación de The Bangels y su tema 'Eternal Flame'. Un pase a la final que la catalana merecía al haber sido una de las mejores concursantes de la edición, habiendo conseguido cinco victorias durante la edición, todo un récord en el programa.

Después de Andrea Guasch, fue Jadel el que se hizo con la tercera plaza en la final, y lo logró gracias a una gran imitación de Raphael, que le servía para conseguir cuatro 'onces' del jurado. Alfred García fue el tercer concursante de la noche en llegar a la final gracias a la puntuación del jurado, tras lo cual tocaba el turno de que el protagonista fuera el público, encargado de decidir quien sería el último finalista. La elegida fue Merche, que recibía la máxima puntuación del público y se hacía con la cuarta y última plaza en la gran final.

Un logro muy importante para la gaditana, que no lo ha tenido fácil a lo largo del concurso, perdiéndose una gala por Covid y sufriendo varios problemas de salud, provocando que bajara mucho en la clasificación final.

El público del plató será protagonista en la gran final

Con los cinco finalistas ya asegurados, faltaba saber cuáles serán las imitaciones que defenderán y con las que lucharan por la victoria. Unas imitaciones que han elegido los propios finalistas, que eran los encargados de anunciar a que artistas imitarán el próximo viernes, unas imitaciones de lo más variadas, pero muy arriesgadas.

Miriam Rodríguez se despedirá del programa imitando a Lady Gaga; Andrea Guasch se marchará bailando con una imitación muy difícil de Beyoncé; Jadel imitará a Carlos Rivera y sus ritmos latinos; Merche se meterá en la piel de Natalia Jiménez, exvocalista de La quinta estación; y por último Alfred García se atreverá con el grupo Antonhy and the Johnsons.

En esta gran final hay una novedad diferente respecto al resto de temporadas de "Tu cara me suena", ya que el protagonista de la final será el público que esté presente en el plató. Al haberse grabado el programa hace meses, los espectadores no tendrán voz ni voto sobre quién ganará, y será el público presente en el plató durante la gran final quien elija al vencedor de la décima temporada de "Tu cara me suena".