La contundente opinión de Paloma San Basilio contra Nebulossa y su 'Zorra'

La que fuera representante de España en el Festival de Eurovisión de 1985 ha dado su opinión sobre el tema con el que el dúo valenciano va a participar este año.

A penas faltan dos semanas para que Malmö acoja la gran final del Festival de Eurovisión, una final en la que España estará representada por el dúo valenciano Nebulossa, que conquistó el Benidorm Fest con su canción 'Zorra' el pasado mes de febrero.

Desde entonces, Nebulossa se ha enfrentado a multitud de críticas a lo largo de estos meses, tanto por la letra y el contenido del tema con el que representarán a España, como por sus dotes artísticas. De hecho, la propia Ruth Lorenzo, presentadora del Benidorm Fest, lanzaba varios consejos al grupo valenciano de cara a su participación en el festival.

Otra de las que también ha dado su opinión sobre Nebulossa ha sido Paloma San Basilio. La cantante que representó a España en Eurovisión en el año 1985 ha hablado sobre el tema de los valencianos ante los micrófonos de Europa Press y no ha tenido reparos a la hora de ser dura con ellos.

Las duras críticas de Paloma San Basilio

Y es que para Paloma San Basilio, el tema 'Zorra' es muy despectivo especialmente por la palabra: "La palabra 'zorra' es una palabra muy peyorativa, usada de una manera tremendamente dura y crítica. Y a mí me parece que tampoco a la gente que ha tenido que sufrir en sus carnes el apelativo y el adjetivo cruelmente, no creo que les haga mucha ilusión que haya una palabra que de pronto se convierta en algo trivial".

"Yo creo que hay que tener un poco más de respeto por todo lo que nuestra gente ha sufrido. Y que hay que reivindicar y tratar de eliminar de nuestra sociedad y de nuestra convivencia", explicaba la cantante. Porque además de no gustarle el tema, no sabe muy bien en que categoría meterlo: "A mí me parece que el sentido del humor tiene su espacio. Pero para mí la música está por encima de todo lo demás".

A pesar de todo, para Paloma San Basilio el Festival de Eurovisión cumple una labor importante: "Es un punto de consenso, de encuentro, de que los países que están, diríamos luchando entre ello, consigan reunirse a través de la música. La música une y Eurovisión es una forma de unión".