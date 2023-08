5 series y películas ambientadas en una isla

En títulos como Hierro, Sky Rojo o Náufrago las islas donde han sido grabadas juegan un papel protagonista. Pueden ser una buena opción para refrescarnos.

Los que han nacido en ellas dicen que no se acostumbran a vivir sin ver el mar. Los que no son de allí preguntan a los que sí, si no les agobia eso de vivir rodeados de agua. Las islas despiertan amor y odio a partes iguales, pero la mayoría de nosotros soñamos con estar en ellas cuando llega la época estival.

Y aunque generalmente pensamos en islas paradisíacas con impresionantes playas bañadas por aguas cristalinas, lo cierto es que islas hay de todos los tipos. Desde las que están en los lugares más recónditos del planeta a las que casi es imposible acceder, hasta otras como Reino Unido que su tamaño nos hace olvidar que se trata de una isla.

Son muchas las series y películas que están ambientadas en una isla. De hecho, muchas de ellas se han convertido en escenario de película y han conseguido que el mundo entero conozca sus maravillas y, seguro que muy a pesar de los autóctonos de la zona, se llenen de turistas. Ahora que estamos en pleno verano, y que las islas son uno de los lugares más solicitados para pasar las vacaciones, hacemos un repaso por algunos títulos en los que las islas juegan un papel protagonista.

Hierro

A pesar de sus espectaculares paisajes, la de El Hierro es -o más bien lo era hasta el estreno de la serie de Movistar+- uno de los lugares de las Islas Canarias más desconocidos. En la ficción protagonizada por Candela Peña, Candela es una jueza que acaban de destinar a El Hierro, la isla más remota del archipiélago canario. No le es ser fácil adaptarse a la vida en una comunidad que, como ella misma, tiene un fuerte carácter. Nada más llegar a la isla, Candela tiene que instruir un caso complicado: aparece asesinado Fran, un joven herrero, el mismo día en el que iba a casarse con la hija de Díaz, un oscuro empresario que enseguida se convierte en el principal sospechoso del crimen. Candela y Díaz están en lados opuestos de la ley, pero tienen un objetivo común: descubrir la verdad sobre el crimen.

La playa

Impulsado por el deseo de vivir experiencias y emociones apasionantes, Richard (Leonardo DiCaprio), un joven mochilero, viaja a Thailandia. En Bangkok se aloja en un hotel de mala muerte, donde conoce a una pareja de franceses, Étienne (Guillaume Canet) y Françoise (Virginie Ledoyen), y a Daffy (Robert Carlyle), un viajero consumido por años de sol y drogas y que está de vuelta de todo. Daffy, un ser tortuoso y paranoico, le cuenta a Richard una historia fantástica sobre una isla paradisíaca que nunca ha sido profanada por los turistas. Esta película ha situado en el mapa la playa de Maya Bay, un recóndito lugar de Tailandia que ahora cada año visitan miles de turistas.

Náufrago

Un subgrupo del archipiélago Mamanuca, situado frente a la costa de Viti Levu, la mayor de las islas de Fiyi, fue el escenario de la película protagonizada por Tom Hanks. En la cinta, que puede verse en Netflix, Chuck Noland, un ejecutivo de la empresa multinacional de mensajería FedEx, se ve apartado de su cómoda vida y de su prometida a causa de un accidente de avión que lo deja aislado de la civilización en una remota isla tropical en medio del océano. Tras cuatro años de lucha por la supervivencia, completamente solo en la isla, Chuck aprende todas las técnicas de subsistencia mientras sufre la tortura de la soledad. La solución: arriesgar la vida adentrándose mar adentro.

White Lines

Las paradisiacas aguas de Ibiza, pero también su fiesta, son protagonistas de esta serie de Netflix. Este proyecto internacional se centra en el viaje que el personaje principal, interpretado por Laura Haddock, emprende a Ibiza para averiguar quién mató a su hermano 20 años atrás, después de haber desaparecido. El porqué de la muerte de un legendario DJ de Manchester, adentrará a su hermana en un mundo de discotecas y mentiras que le obligará a enfrentarse a su lado más oscuro en un lugar, Ibiza, donde muchos viven al límite.

Sky Rojo

Rodada íntegramente en Tenerife, la serie de Netflix nos adentra en el Club Las Novias, uno de los burdeles más famosos de la isla, en el que trabajan Coral, Wendy y Gina. Allí, también trabajan los hermanos Moisés y Christian , los dos escoltas de Romeo, el proxeneta que las mantiene retenidas. Hartas de esta situación, las tres mujeres (una cubana, una argentina y una española) escapan del club de alterne, tras dejar al personaje interpretado por Asier Etxeandia gravemente herido y con medio cuerpo paralizado. Con varios delitos graves a sus espaldas y con varios sicarios cuya única preocupación es dar con ellas, las tres protagonistas tendrán que decidir entre huir o plantar cara a quienes les persiguen y contraatacar.