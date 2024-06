El presidente de SOS Desaparecidos destruye a Óscar Puente en 'Todo es mentira'

"Tiene poca capacidad neuronal", así lo ha definido en el programa de Risto después de que el ministro se vuelva a pasar de gracioso con una broma de mal gusto que ha tenido que borrar.

No hay semana en la que Óscar Puente no esté involucrado en alguna polémica. Y qué decir si hablamos de X, su red social favorita para soltar sus bravuconadas como si no fuera ministro del Gobierno de España. El antiguo Twitter se ha convertido en su campo de batalla particular donde soltar bombas y creer que no le esperan consecuencias. La última ha sido a raíz de un fotomontaje publicado por el exalcalde de Valladolid en el que coloca a Dolors Montserrat, candidata del PP a las elecciones europeas, en la plantilla que utiliza SOS Desaparecidos para anunciar las desapariciones de personas.

Esto ocurría el sábado por la noche, con la victoria del Real Madrid en Champions copando todo. Al señor Óscar Puente le pareció bien ese momento para hacer esta publicación, en la que se veía a la candidata del PP junto a las palabras 'Desaparecido', 'Missing' y 'Urgente' y el mensaje: "Desaparece el tercer día de campaña electoral para las elecciones al Parlamento Europeo tras un debate con Teresa Ribera”. Dos horas después tuvo respuesta rotunda por parte de SOS Desaparecidos, afirmando que "detrás de este formato de alerta por desaparición hay historias tristes y dramáticas". Y, por desgracia, reales y que muchas veces acaban de la peor manera posible. El ministro borró la publicación a la mañana siguiente.

Es por ello que este lunes Risto Mejide ha invitado a Todo es mentira -programa en pie de guerra contra Óscar Puente tras el cruce de declaraciones entre su presentador y el ministro- al presidente de esta organización. Joaquín Amills ha acudido a Cuatro para cargar contra el encargado de Transportes y lo ha hecho de manera clara, dejando al político de soberbio y prepotente, además de deslizar que tiene "poca capacidad neuronal".

Y es que para Amills, estamos hablando de un tema delicado y que cualquiera con dos dedos de frente puede ver que lo es. "En 15 años han sido 4 o 5 personas las que lo han hecho, pero nunca un ministro. No se trata de que estemos ofendidos, ni de la ofensa a los familiares. Es una falta de valores, los valores de la política, del respeto, de la empatía", afirmaba el presidente de SOS Desaparecidos, que encontraba el apoyo de Risto: "Esto es utilizar con humor una tragedia para casi 15 mil familias".

"Te vales de la prepotencia y la soberbia, lo primero es enmendar el error y posteriormente eliminar lo que ha ocasionado ese malentendido. No ha pedido perdón, no me ha llamado y mi número es fácil de conseguir", se ha lamentado Amills, visiblemente molesto por lo sucedido y al que no le parece suficiente que se borrara el mensaje, sino que debería haber ido acompañado de una disculpa directa.