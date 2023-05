El Gran Wyoming fulmina a Ana Rosa Quintana con su comentario en La Sexta

El presentador de 'El Intermedio', siguiendo el estilo del programa, no ha dudado ni un segundo en soltarle un zasca a la presentadora de Telecinco por su omnipresencia en Mediaset.

No hay ni un solo programa que no haya dedicado un breve espacio de tiempo a tratar la actualidad política. Uno de ellos, como era de esperar, ha sido El Intermedio. El espacio que presenta El Gran Wyoming en La Sexta ha repasado la intensa actualidad política después de las elecciones autonómicas y municipales que han supuesto la debacle de la izquierda y que, en consecuencia, el mapa político se haya teñido de azul. Si a esto le sumamos el inesperado adelanto electoral que ha anunciado este lunes Pedro Sánchez, queda un programa exquisito para Wyoming.

Sobre todo, cuando hace su aparición Cristina Gallego, una de las cómicas más destacadas del programa de La Sexta. La colaboradora irrumpía en el plató gritando a todo lo que daba el lema de la campaña de Isabel Díaz Ayuso: Ganas, tú ganas. "¡Ah, una aparición, vade retro Satanás!", reaccionaba el presentador al ver a su compañera del formato caracterizada como la presidente de la Comunidad de Madrid. Y esta, muy metida en su papel, le contestaba a Wyoming con un simple: "Calla, perroflauta". Pero la cosa no quedaría ahí.

El zasca de Wyoming a Ana Rosa ante Ayuso

La falsa Ayuso interrumpía en el plató gritando el pegadizo lema de la campaña electoral de la presidenta de Madrid, callando al presentador y ocupando su mesa. Acto seguido, se dirigió directamente a la audiencia y mirando a cámara soltó: "Súbditos madrileños y calaña del resto de España, se interrumpe la emisión de esta bazofia de programa porque la gente quiere mayoría de Ayuso en las urnas y en la tele. Me cargué al coletas y me voy a cargar a Pedro Sánchez. Y no solo eso. A partir de hoy, este programa lo presentamos mi maceta y yo".

Y sin que nadie lo esperase, El Gran Wyoming soltaba de golpe un tremendo zasca a Ana Rosa Quintana: "La verdad es que es mejor que me sustituya una maceta que Ana Rosa", aseguraba el presentador de La Sexta. Y "Ayuso", haciendo caso omiso a esa indirecta, le contestaba con un "calla y fuera de mi mesa, venga, fuera, fuera, fuera". Un ataque que se desvió hacia Sandra Sabatés: "Tú también, catalana, vete con Ada Colau a llorar y a tocar los bongos a una casa de okupas". Aunque la colaboradora no hiciese caso a ese dardo, no ha pasado inadvertido para otros, pues es una clara referencia a la omnipresencia que va a adquirir la presentadora de Telecinco en Mediaset con la remodelación de programación que se prevé de cara a la nueva temporada; pues será la que lidere las nuevas tardes de la cadena en sustitución de Sálvame. Eso sí, sin abandonar la mesa política de la mañana como ella misma advirtió.