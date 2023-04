Iván Ferreiro se mete en un jardín al criticar a Rafa Nadal y sale mal parado

El cantante gallego asegura, en una entrevista en Esquire, que el tenista balear da "un ejemplo de mierda yendo a jugar un partido hecho polvo" y que eso no es recomendable para los niños.

Iván Ferreiro se ha metido en un jardín. Al cantante gallego, que está en medio de la promoción de su último disco, Trinchera pop, le ha dado por criticar alguna que otra actitud de Rafa Nadal y ha destapado la caja de los truenos. Ha sido en una entrevista con la revista Esquire, en la que Ferreiro se muestra absolutamente sincero y sin ninguna atadura.

En realidad, la referencia a Rafa Nadal es mínima y está circunscrita a una pregunta que el entrevistador le realiza en torno a la relevancia de la salud mental y la importancia de hablar de ello. De hecho, hace unos años el propio Ferreiro reconoció abiertamente que él mismo había pasado por una grave depresión de la que, afortunadamente, se recuperó por completo.

En torno a este asunto de la depresión, el cantante vigués asegura que "antes se relacionaba con debilidad. Pero yo ya la pasé de adulto y no tuve ningún problema para detectarla. Es un problema muy grande, que le pasa a mucha gente y me parece fatal banalizarlo. Yo creo que mi padre estuvo deprimido toda la vida, pero no lo sabía, él simplemente creía que la vida era una mierda. Y no era un tipo triste ni nada, pero cuando ya no peleas por las cosas es que algo te pasa".

Hasta aquí, todo más o menos políticamente correcto. Y es ahí donde Ferreiro hace referencia al ejemplo de un Nadal, asediado últimamente por las continuas lesiones. "Y luego me toca los huevos, para mal, Rafa Nadal. El ejemplo de mierda que da yendo a jugar un partido hecho polvo. Y todo el mundo dice: ¡Qué buen ejemplo para los niños! Pues yo creo que es un ejemplo de mierda. Hemos tardado muchos años en conseguir que cuando nos encontremos mal no tengamos que ir a trabajar, para que este millonario, para tener una medalla, nos diga que fue con el pie roto".

Como era de esperar, las críticas en las redes sociales han tardado muy poco en aparecer.

Por eso Nadal es el mejor del mundo en lo suyo y es la primera vez en mi vida que oigo hablar de Iván Ferreiro https://t.co/5XIolqvs6u — velardedaoiz2 (@velardedaoiz2) April 21, 2023

Que dice este pollo que Don Rafael Nadal es un ejemplo de mierda para los niños…

Él es el bueno…No cabe un tonto más!https://t.co/gU6v3Xg8Nm — GARROTE_MILF (@ChePalMundi) April 21, 2023

Iván Ferreiro contra Rafa Nadal. No le parece bien que "ese millonario" s esfuerce por seguir jugando, aunque sufra ciertas lesiones. Dice que le parece "un mal ejemplo para los niños".



Siempre hubo mediocres. Ahora encima presumen de ello. https://t.co/dO58fQVa42 — Diego de la Cruz (@diegodelacruz) April 20, 2023

La publicación de esta entrevista ha coincido con un largo de periodo de baja de Rafa Nadal que, a sus 36 años, lleva lesionado desde que se tuvo que retirar del Open de Australia el pasado mes de enero. De hecho, ayer mismo, el tenista balear anunció que, por este motivo, no podría reaparecer en el Mutua Madrid Open, que comienza el próximo lunes en la capital de España, y no aseguró su presencia en Roland Garros, donde ya acumula 14 títulos.

Estopa contra Abel Caballero y Feijóo

Curiosamente, a lo largo de la entrevista de marras, Iván Ferreiro, antiguo líder de Los Piratas y nombre absolutamente imprescindible para comprender la música española de los últimos 30 años, también daba estopa a, por ejemplo, Abel Caballero y al propio Alberto Núñez Feijóo, gallegos como él. "Preparaos ahora con Feijóo, que no lo conocéis todavía. ¿Sabes por qué no gana Vox en Galicia? Porque ya se encarga Feijóo de ser Vox", dice del actual presidente del Partido Popular. "Lo que voy a decir ahora me va a arruinar la vida pero yo detesto el Vigo de ahora, detesto las luces y detesto a Abel Caballero", apunta sobre el alcalde de su ciudad natal.