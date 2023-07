Leticia Sabater, la incomprendida: “mi vídeo es como el de Kubrick”

La polifacética actriz Leticia Sabater defiende su 'Barbacoa al punto G': “Tiene efectos muy difíciles de realizar que se hacen en EEUU”

La ex presentadora de programas infantiles y actual cantante y sexsymbol, Leticia Sabater, ha sacado un nuevo single, Barbacoa al punto G, y ante las críticas, defiende su trabajo como incomprendido, comparando incluso con una película de Kubrick: "tiene efectos muy difíciles de realizar que se hacen en EEUU y no en España"

"Hay gente que ha visto el videoclip 10 veces para poder ver todos los efectos", defiende Leticia Sabater, haciendo una gran apuesta por el croma: "Hemos estado 6 meses preparando el videoclip. Este es el videoclip que más pasta nos ha costado, unos 50.000 euros. En España hay un mal concepto de la palabra croma. La gente no entiende que las películas más importantes están hechas así".

La ex presentadora de Con Mucha Marcha se compara con Lady Gaga y Kubrick: "Si si Lady Gaga se viste de jamón, yo me puedo vestir de barbacoa. Mi público es el listo que sabe entender locuras y cosas que se salen de lo normal. Mi videoclip es apto para gente inteligente porque no puedes pretender que las películas de Kubrick las entiendan todos"