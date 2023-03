El mensaje de Iker Jiménez en Cuatro sobre la audiencia que emociona a Twitter

El presentador de Cuarto Milenio, sabiendo que se metía "en camisas de 11 varas", reflexiona sobre polémicas, audiencia y fidelidad, cerrando así su programa con esta opinión.

Iker Jiménez no ha faltado a su cita de los domingos en Cuatro, al igual que tampoco ha defraudado a sus seguidores y como siempre, cerraba Cuarto Milenio con una reflexión, un momento íntimo que el presentador utiliza para acercarse todavía más al público sincerándose sobre diferentes cuestiones de más o menos actualidad. Este 26 de marzo, el conductor de la nave del misterio quiso abrir su corazón y agradecía a todos los que le sigue su fidelidad después de tantos años en radio y en televisión. "La fidelidad es muy difícil. Hay muchos estímulos y se puede tener una batalla interna, por eso el sacrificio de tener fidelidad es muy complicado", destacaba Jiménez.

Tras esto, el presentador de Cuatro agradecía a su audiencia el respaldo de décadas: "Por eso, quiero agradecerles lo que han hecho con nosotros, sobre todo especialmente en las últimas fechas, donde hay mucha competencia en este negocio. Uno aquí no puede celebrar mucho ni lamentarse mucho, porque cada siete días hay una nueva batalla y hay que volver a pelear. Pero ustedes nos permiten milagros, por todo el tiempo que llevamos aquí, quiero agradecérselo a todos ustedes que están ahí", apuntaba Iker Jiménez.

Una reflexión dedicada a la audiencia

Una reflexión que podría ser como cualquier otra, pero que venía desde el corazón y desde la propia experiencia. Una visita a Salamanca, tal y como cuenta Iker Jiménez durante esta intervención, hizo que el presentador de Cuatro quisiese agradecer a todos los que le han seguido siempre, pese a los malos momentos. Además de esto, quiso señalar que todavía le sorprende el cariño que recibe al salir de "su burbuja": "Yo vivo en una burbuja y soy fiel a ella, a mis pocos amigos, a las personas de mi equipo, a mi música, mi fútbol, mi familia y poco más. No es por ir de estrella o por altanería, pero no tengo mucho contacto con el público más allá de lo que me hacen llegar por las redes sociales", señalando que podría volverse a recuperar "esos encuentros que hacíamos".

Al salir de la burbuja | Reflexión de Iker Jiménez en #CuartoMilenio 18x28 https://t.co/G7NWGk26D5 a través de @YouTube #CuartoMilenio — Iker Jiménez (@navedelmisterio) March 26, 2023

Con todo ello, el de Mediaset aprovechó para destacar el valor que le da a que le premien con la fidelidad pese a que no siempre sea fácil, pues entran en juego diversos factores como la competencia o su posicionamiento con respecto algunos temas: "Mi equipo me lo dice y yo lo sé, que muchas veces me meto en camisas de once varas, a veces incluso me enervo en exceso con cosas que no entiendo, pero lo hago de corazón, no sigo ningún guion". Tras varias explicaciones, momentos emotivos, Iker Jiménez quiso acabar su reflexión con lo bonito que es que el público le dé "estos chutes de energía": La fidelidad es un tesoro. Gracias por seguir con nosotros y por mostrarnos ese afecto de esta forma tan especial", concluía.