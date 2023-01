Dani Alves será detenido el viernes por agresión sexual a una joven en Barcelona

El programa “Y ahora Sonsoles” lo ha adelantado en exclusiva este miércoles. El futbolista está en España por el fallecimiento de su suegra y el viernes será puesto a disposición judicial.

El futbolista Dani Alves va a ser detenido y puesto a disposción judicial por los Mossos este viernes por un presunto delito agresión sexual a una joven ocurrido presuntamente en la discoteca Sutton de la Ciudad Condal en la madrugada del pasado 30 de enero, según informa en exclusiva el programa Y ahora Sonsoles.

Según ha contado el programa, Alves está citado este viernes la comisaría de Les Corts de la capital catalana a las 9 de la mañana. Allí, compañado por sus abogados, será interrogado por los agentes, se le abrirá una ficha policial y, sobre las 11, será trasladado en un vehículo policial hasta los calabozos de los juzgados. Posteriormente está previsto que la jueza de Instrucción número 15 de Barcelona que investiga la denuncia le tome declaración.

”Sí estuve en ese sitio, con más gente, disfrutando. Y quien me conoce sabe que me encanta bailar. Estuve bailando y disfrutando sin invadir el espacio de los demás. No sé quién es esa señorita. Tú llegas a un baño y no tienes que preguntar quién está ahí. Nunca he invadido un espacio. ¿Cómo lo voy a hacer con una mujer o una chica? No, por Dios”

Su futuro es incierto ya que el fiscal, tras el interrogatorio, calificará los hechos y formulará su petición a la juez en función de la gravedad de los mismos. La instructora, tras escuchar a todas las partes, tendrá que decidir en qué situación queda el futbolista, si le deja en libertad, si le impone medidas cautelares o si le manda a prisión.

Hasta la fecha, Alves sólo ha realizado unas declaraciones al respecto y fueron también a Y ahora Sonsoles. En un vídeo enviado al programa reconoció que, efectivamente estuvo en esa discoteca esa noche “bailando y disfrutando” porque le “encanta bailar”, pero que lo hizo “sin invadir el espacio de los demás”. Es más, añade que no conoce a la mujer que le ha denunciado. “No sé quién es esa señorita. Tú llegas a un baño y no tienes que preguntar quién está ahí. Nunca he invadido un espacio. ¿Cómo lo voy a hacer con una mujer o una chica? No, por Dios”, añadió al respecto.

Dani Alves no reside actualmente en Barcelona, pero se encuentra desde el sábado en la capital catalana donde ha viajado desde México debido al fallecimiento de su suegra. El jugador, que milita actualmente el Pumas mexicano, pidió un permiso especial al club para ausentarse del último partido contra el Santos Laguna (acabaron perdiendo 3-0) y desplazarse a España para atender este duelo familiar, según informó el propio club en sus redes sociales.

Todo ocurrió en los baños de la discoteca

En concreto, los hechos denunciados por la presunta víctima sucedieron en la discoteca Sutton de la Ciudad Condal. Según la versión de la mujer que se conocía hasta ahora, el futbolista de 39 años le habría realizado tocamientos por debajo de la ropa interior en los baños de la discoteca. Ella habría entonces salido espantada y muy nerviosa a avisar a sus amigas de los sucedido.

En ese momento los responsables del local activaron el protocolo del ayuntamiento de Barcelona contra agresiones sexuales en espacios de ocio nocturno de este tipo y habrían aportado a la investigación la grabación de las cámaras de seguridad del local instaladas, algunas de ellas, en la zona de acceso a los baños.

A la espera de que se aclare este asunto y de que el juez determine en qué situación queda el jugador, Alves debería regresar a México para enfrentarse al Club León el próximo domingo 22 en la tercera jornada del campeonato mexicano de fútbol.