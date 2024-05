Un trabajador de Iker Jiménez desvela la verdad que hay tras 'Cuarto Milenio'

El presentador de Cuatro entrevistó a un editor del programa de Mediaset, que se mostró muy tajante cuando habló de sus inicios en la nave del misterio y de las revelaciones.

Este domingo puede que Iker Jiménez se haya enfrentado a una de las entrevistas más 'impactantes' de su carrera y de la historia de Cuarto Milenio, ya que ha visto en primera persona cómo alguien puede empezar a creer. El periodista sentaba en su mesa de la nave del misterio a Juan Berrueta, uno de los editores del programa de Cuatro, quien acudía al formato de Mediaset a presentar su libro Paranormal, Yo: Historias de un editor escéptico en la nave del misterio.

El trabajador del formato, en esta obra, desvela cómo es formar parte de Cuarto Milenio y todas las historias que le hicieron cambiar su visión del formato. "Sí me gustaría que me recordasen por algo, es como tú lo cuentas en este libro [...] Lo que más me impactó es que tú te catalogas como un escéptico y vienes a la tele pensando que en el fondo todo es un poco teatro y un poco mentira", comenzó introduciendo Iker Jiménez a su editor, quien llegaba a la nave del misterio en la séptima temporada.

El editor de 'Cuarto Milenio' se confiesa ante Iker Jiménez

Berrueta venía de trabajar en otros formatos televisivos, infantiles y realities, que le hacían pensar que todo en la pequeña pantalla era "espectáculo". "Lo que prima aquí no es el espectáculo, sino la investigación que lleváis a cabo. Me sorprendió, al principio no me lo creía", confesó el editor en calidad de invitado al espacio de Cuatro. El también escritor continuó recordando su primer día de trabajo en Cuarto Milenio, cuando tuvo que escuchar una psicofonía. "Esto no puede ser, esto es televisión, es mentira. No hay psicofonías. Si alguien ha puesto una psicofonía será un trabajo de edición pero claro, el editor soy yo", expresó Juan durante su charla con el presentador, sorprendido por la "verdad" del trabajo de investigación del programa. "Pensaba que todo estaba trucado, que era imposible", siguió relatando. Pero esa percepción cambiaría con el tiempo.

"Cuarto Milenio es muy ANTI TELEVISIVO"

"Poco a poco me di cuenta de que los compañeros se volvían locos con las revelaciones que recibían. No formaba parte de un teatrillo porque ellos mismos eran los primeros sorprendidos [...] Vi que estas experiencias eran ciertas de cara a la realización del programa", detalló Berrueta, quien remató su confesión asegurando que Cuarto Milenio era "antitelevisivo". "Cuando pasan las cosas, pasan, cuando no, no. Cuando necesitan su tiempo para explicarse, se le da su tiempo", añadió, además de afirmar que, con la competencia que tienen cada domingo en otras cadenas, el programa debería ser "más dinámico". "No es lo que dice la fórmula televisiva que tienes que hacer para triunfar. Sin embargo, llevamos 20 años", concluyó sobre el aire diferenciador del programa de Iker Jiménez.