Un reportero de Telecinco, agredido por unos okupas 'de lujo' en Vallecas

Toño García, periodista de 'Vamos a Ver', se encontraba haciendo una conexión en una urbanización de esta zona madrileña, en la que los vecinos ya no saben qué hacer, cuando ocurrió todo.

Hay situaciones que son insostenibles, que ya no sabes cómo afrontarlas. Así se encuentran los vecinos de Vallecas (Madrid), que no pueden más con la situación de okupación que están viviendo en urbanización. Pilar, la presidenta de la comunidad del edificio en cuestión, recurrió este pasado jueves 16 de mayo al programa Vamos a ver, de Telecinco para dar visibilidad a lo que están pasando. Y hasta el lugar se desplazó uno de los reporteros del programa de Joaquín Prat y Patricia Pardo, sin saber lo que estaría por ocurrir.

Toño García, reportero del programa, acudió a las viviendas del barrio madrileño para hablar con la presidenta de la comunidad de vecinos y que este pudiese explicar la situación en la que se encuentran: "Estamos en Vallecas, en una urbanización de lujo donde los pisos cuestan alrededor de 300.000 y medio millón. Esta situación lleva así unos tres o cuatro años, la constructora inicial quebró y 28 pisos libres los cogió una inmobiliaria, un negocio de okupas", resumía el periodista. Antes de hablar con Pilar, el propio reportero revelaba que habían intentado contactar con los okupas. Pero la respuesta no fue la esperada.

La agresión de unos okupas a un reportero de Telecinco

El de Mediaset contaba a sus compañeros que habían intentado establecer contacto también con los okupas, pero la única respuesta que obtuvieron fue ser agredidos, pues algunos de los okupas tiraron huevos al periodista y al equipo y, aunque finalmente no se tuvieron que lamentar daños, sí fue necesario que la policía acudiese hasta la urbanización. Según contó Pilar, no se trata de un caso aislado de okupación, sino de toda una red de estafas en la que una persona se hace pasar por una empresa, en este caso una especie de inmobiliaria, y alquila pisos de forma ilegal a otras personas. Hasta 28 son las viviendas en las que hay personas habitando de manera no legal desde hace más de tres años. "Nos dimos cuenta a raíz de que forzaron una vivienda, llamamos a la policía y este señor acredita que se dedica a alquilar inmuebles aquí, le piden los papeles y cuando ven que todo es falso se lo llevan", explicó la presidenta de la comunidad.

Toño García entrevista a la presidenta de la comunidad de vecinos del edificio okupado de Vallecas.

Aunque no conocen a ciencia cierta cómo ocurrió la ocupación, Pilar sospecha que "viene de la constructora. Primero crearon una empresa pequeña, desaparece y crean otra. Están manejando desde aquí las llaves y son quienes hacen, entregan los contratos falsos a las personas que captan". Desde el plató, Prat preguntó si creen que las personas a las que alquilan estos pisos de manera fraudulenta son conscientes de la situación y que, por tanto, también serían estafados: "No, ellos saben muy bien dónde venían y a qué venían. Aquí no puedes alquilar un piso por 300 euros ni por 500", sentenció la presidenta de la comunidad. Por su parte, el reportero de Vamos a ver explicó a sus compañeros y audiencia que todos los okupas deben de estar en contacto "por un grupo de Whatsapp", ya que cuando han intentado contactar con el cabecilla, todos los demás vecinos que viven de manera ilegal ya sabían de la presencia del equipo del matinal de Telecinco.