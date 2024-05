En Espejo Público se echan las manos a la cabeza por la vuelta de este compañero

El equipo del programa del matinal de Antena 3 ha jugado un poco con el regreso de este tertuliano sin decirle nada a la presentadora, que no esperaba encontrarse con esta sorpresa.

Este jueves 30 de mayo se emitía otro programa de 'Espejo Público', el matinal de Antena 3 que está a cargo de la periodista Susanna Griso. Sin embargo, a pesar de ser la capitana del barco, la presentadora no fue informada de un cambio en la escaleta. Mientras empezaba a introducir una de las secciones del espacio de Atresmedia, 'Más Espejo', Griso fue interceptada por los responsables del programa que le comunicaban que tenía una visita sorpresa.

Con mucho asombro, la presentadora catalana se dirigía a la cafetería de la cadena donde se encontraría con la persona secreta. Un rato después, la comunicadora tuvo un reencuentro con un legendario y polémico colaborador de Espejo Público al que no esperaba de vuelta en el matinal de la cadena de Atresmedia.

El asombro de Griso ante la vuelta de un colaborador

El programa ya había finalizado su sección de política y, después de un ambiente tenso entre los tertulianos del matinal, comenzó el apartado de actualidad, donde se habla sobre temas enfocados a sociedad. Fue entonces cuando veíamos a la presentadora en el sofá amarillo y comenzaba dando la bienvenida. Una vez terminaron las presentaciones, la comunicadora seguía con la sección, cuando fue interrumpida por el anuncio de una sorpresa con la que ella no contaba y que le esperaba en la cafetería de la cadena.

Una voz que sorprendió a los presentes comenzada diciendo: "¡Atención! Un minuto de atención. Susanna Griso, si eres tan amable, ponte en pie y dirígete, por favor, a la salida del plató, te vamos a pedir que vayas hasta la cafetería", anunciaba una voz en off en el plató de Espejo Público. "Me dejáis en blanco y no sé de qué hablar. Vamos, me voy sin papeles, directamente", confesaba la comunicadora con nervios y sorpresa, mientras le daban pistas de lo que iba a pasar.

"Vas a encontrarte con alguien, con un invitado sorpresa, con el que vas a tener que hablar", le decían a Susanna que respondía a regañadientes diciendo: "Esto es para nota, No me he podido documentar". Tras estas palabras la comunicadora se encontraba en la cafetería de la cadena con el invitado sorpresa: Gonzalo Miró.

El colaborador y presentador madrileño volvía de nuevo al plató de Espejo Público, saludando a sus compañeros con gran emoción. sin embargo, su vuelta al matinal de Antena 3 no pareció alegrar a todos. "Yo no quiero ser malo, pero hay una persona que está aquí, que mientras vosotros estabais regresando a plató ha dicho: 'con lo bien que estábamos", anunciaba Miquel Valls a la vez que dirigía su mirada a Miró que respondió a su compañero diciendo: "Se acabó la paz".

Gonzalo había estado ausente del programa casi dos meses y ha visitado un país asiático, según anunciaba en el matinal de la cadena a la vez que le pedía a su compañera que no desvelara nada del por qué de su viaje.