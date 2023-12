Las lágrimas de Chenoa durante la gala especial de Navidad de OT 2023

La velada no ha estado exenta de momentos emotivos y clásicas canciones de estas fechas tan señaladas, donde un susto inesperado ha obligado a la artista a parar el programa.

La plataforma de streaming Amazon Prime Video celebraba esta Nochebuena un nuevo episodio de Operación Triunfo como sorpresa para todos los seguidores del formato musical. Aunque en un primer momento no estaba planeado, desde la dirección del programa, el pasado jueves se grababa una gala navideña para emitirla durante la noche del 24 de diciembre.

Chenoa se vestía de smoking para afrontar una de las galas más emotivas, donde los triunfitos tenían que interpretar clásicos navideños que luego serían evaluados por el jurado del concurso. Una noche nada fácil para la presentadora, en la que no faltaron las lágrimas y algún que otro susto.

Un suceso inesperado

En una de esas deliberaciones, mientras la cantante hablaba con los concursantes, sonaba un pequeño golpe que puso en alerta a todo el público. La cara de la presentadora se transformaba buscando el foco del incidente, hasta que vio cómo Chiara se quejaba cubriendo de la parte inferior de su rostro.

Rápidamente, se dirigió hacia ella, preocupándose por su estado: "¿Te has hecho mucho daño? ¿Estás bien?", le preguntó con inquietud. La concursante no pudo evitar reírse nerviosa ante la situación, tras golpearse con el micrófono en la boca, ate la sorpresa de sus compañeros y del público presente, que respiraron aliviados al ver que solo había sido un susto.

La joven quiso tranquilizar a todos al ver que el programa se había paralizado brevemente por ella, y explicó a Chenoa lo ocurrido: "Tengo un poquito de sangre, pero estoy bien", se apresuró a explicar. "¿De verdad? Que me acerco, eh", preguntó la presentadora. Por suerte todo quedó en un susto y no fue a mayores y la cantante pudo dar paso a un vídeo donde los participantes hacían la entrega de los regalos del amigo invisible.



La gala de Navidad estuvo muy marcada también por los familiares de los concursantes. "Resulta que es Navidad y son días de familia. Ellos llevaban ya un mes sin ver a la familia. Es bastante tiempo y creo que ya les extrañan mucho. Y, ¿qué han hecho los familiares? Pues aprovechar esta oportunidad para dejarles unos mensajes", explicaba Chenoa ante la sorpresa de todos.



Ningún concursante podía evitar emocionarse al ver a sus seres más queridos en el vídeo, sobre todo Martin, quien no pudo parar de llorar al escuchar el mensaje de sus padres y familiares.

"¡Madre mía, hasta a mí me cuesta aguantar las lágrimas! Martin, perdona que lo diga, pero tienes una abuela tan bonita. Las abuelas son lo mejor de la vida", comentaba muy emocionada Chenoa, intentando mantener el tipo.