"La Voz Kids" ya conoce al ganador de su octava temporada, del equipo Yatra

Antena 3 ha celebrado la gran final de la octava temporada de "La Voz Kids" este sábado 8 de julio, una gran final que es la cuarta que emite la cadena y en la que otro joven cantante cogió el testigo de Pol Calvo, Levi Díaz e Irene Gil, ganadores de las anteriores finales.

Fueron ocho los concursantes que lograron alcanzar la final tras semanas de duras competiciones, dos por cada coach: en el equipo de David Bisbal, Adrián Campos y Lucía Baizán; en el equipo de Aitana, Álvaro y Manuela; en el de Rosario Flores, Zhanel y Amanda y en el de Sebastián Yatra, Rubén Franco y Béty.

Los jóvenes talents tuvieron la oportunidad de actuar en solitario y de hacerlo con los asesores de sus coaches , Dani Fernández, Rayden, La Mari de Chambao y Rosa López. Después de todas las actuaciones llegó un momento duro para los coaches, que tenían que quedarse con una de las voces de su equipo y eliminar a la otra. David Bisbal se quedó con Lucía; Aitana escogía a Manuela, Rosarios elegía a Amanda y Sebastián Yatra se quedaba con Rubén Franco.

Después tocaba las actuaciones de los finalistas con los coaches y la de la invitada especial, Natalia Lacunza. Una vez acabas las actuaciones y con los votos del público conocíamos al ganador de "La Voz Kids 2023", que era Rubén Franco, del equipo de Sebastián Yatra, logrando la primera victoria del coach colombiano en el concurso, en la anterior temporada quedó cuarto.

Con esta victoria, Rubén Franco, un joven de 11 años de Huelva, se lleva el premio de 10.000 euros además de una beca para formación musical, la grabación de su propio single con Universal Music y un viaje con toda su familia a Portaventura World, premio que también disfrutan los otros tres finalistas.

El final de "La Voz Kids 8" ha llegado acompañando a otra noticia sobre el concurso musical, y es que poco antes de la final Antena 3 anunciaba a los coaches para la próxima temporada del concurso. En su novena edición, "La Voz Kids" volverá a sufrir cambios entre sus coaches, se mantienen Rosario Flores y David Bisbal, ambos habiendo participado en 7 de las 8 temporadas que lleva el concurso en antena en nuestro país, pero se marchan Aitana y Sebastián Yatra.

me hace MUY FELIZZZ estar este año como coach en @lavozkids 🌹😭 los q me conoceis sabeis la ilusion q me hace y la vocación q tengo con los chavales me voy a morir de amor, gracias x la oportunidad https://t.co/asn3yXJzSB