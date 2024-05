Iker Jiménez sorprende nombrando a Sánchez "número uno" y pierde el "Horizonte"

El presentador de Cuatro ha hablado abiertamente del presidente del Gobierno, cambiando su "estrategia" sin tener en cuenta las consecuencias que esto tendría para la cadena.

Por todos es sabido, y si no por sus distintas opiniones vertidas en varios de sus programas, que Pedro Sánchez no es santo de devoción para Iker Jiménez. El presentador de Cuarto Milenio y Horizonte, en algunas de las mesas políticas que lleva a cabo, sobre todo, en el formato de los jueves en Cuatro ha dejado clara su opinión sobre lo que piensa del presidente del Gobierno. Sin ir más lejos, cuando "estalló" la bomba de su mujer Begoña Gómez y la posterior carta de declaraciones, más que de intenciones, el conductor de la nave del misterio no pudo mantenerse al margen y aseguró que le sorprendía "y más en Sánchez, esta reacción de vulnerabilidad".

Ahora, el presentador de Mediaset ha vuelto a poner sobre la mesa al Jefe del Ejecutivo por los últimos acontecimientos que le rodean. Aunque esta vez, su 'opinión' o cómo ve las cosas ha cambiado con respecto a otras ocasiones, sorprendiendo a todos con lo dicho y provocando un caída en los datos de audiencia, pues la emisión de este jueves, 30 de mayo, obtuvo un 6,2% de cuota de pantalla y una media de 452.000 espectadores; teniendo en cuenta que venía de superar el medio millón de seguidores y un 7,6% de share.

Iker Jiménez vuelve a hablar de Sánchez y le sale mal

Horizonte, como en cada emisión, contó con una mesa de colaboradores para comentar la actualidad política. En esta ocasión, junto al presentador y a su mujer, Carmen Porter, se sentaron Jorge Albertini, Alejandro Entrambasaguas y el general Rafael Dávila. Una mesa en la que se trataron temas como el reconocimiento de Palestina por parte de España o las distintas acusaciones a la mujer de Pedro Sánchez. Sería, en ese momento del programa, cuando Iker Jiménez quisiese opinar sobre "el nuevo tipo de política" que, en su opinión, lleva a cabo el presidente del Gobierno. Y es que, el también productor quiso aprovechar el altavoz que le ofrecía su programa para dejar unas palabras sobre la política llevada a cabo por el líder del PSOE: "Hay que reconocer una cosa, no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no. Pedro Sánchez, lo digo abiertamente, en este tipo de nueva política es un número uno, perdonadme".

Cuando Pedro Sánchez difundió la carta que abría la puerta a su dimisión, ya sabía que su mujer tenía la condición de "investigada" #Horizonte pic.twitter.com/u9vHYcTYIa — Iker Jiménez (@navedelmisterio) May 30, 2024

"En estratega", aclaró entonces su mujer por si la gente que estaba viendo el programa en ese momento no había entendido bien la declaración del periodista, y los presentes en la mesa estuvieron completamente de acuerdo en esa afirmación. Pero Iker Jiménez quiso matizo su opinión sobre el presidente del Gobierno, quien también consiguió este mismo jueves 30 de mayo que se ratificase la ley de Amnistía, pactada con el partido de Puigdemont para obtener los votos necesarios que le convertían en presidente en las pasadas elecciones: "Os quiero decir, y lo digo como lo siento. En esta nueva política, si la nueva política es así, maneja perfectamente las coordenadas, sin ningún problema".