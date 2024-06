La sorpresa que le dan a Emma García en "Fiesta" y que la deja paralizada

La presentadora del espacio de Telecinco recibió una sorpresa que no se esperaba para nada y que la dejó descolocada en el programa.

Emma García es una de las presentadoras más veteranas de Telecinco. La vasca lleva más de dos décadas al frente de diferentes programas de Telecinco, y dos años específicamente al frente de "Fiesta", el programa que actualmente presenta en Telecinco los sábados. Como suele suceder cada semana, Emma García se ponía al frente de una nueva entrega de "Fiesta" este sábado 8 de junio, aunque la presentadora no se esperaba todo lo que iba a suceder.

Emma García se ponía frente a las cámaras de "Fiesta" para dar comienzo al programa y saludar a los habituales espectadores. La presentadora comenzaba avanzando varios de los temas y los contenidos que se analizarían en el programa este sábado cuando de repente se quedaba callada y sin saber que decir ante lo que estaba sucediendo.

Y es que en el telepronter del programa se podía ver un sorprendente mensaje que no tenía nada que ver con los temas de actualidad: "¡Qué alegría desearte feliz cumpleaños, Emma!". Un mensaje tras el que aparecían los colaboradores del programa con un ramo de flores para felicitar a la sorprendida presentadora, que no daba crédito a lo sucedido: "Gracias a todos. No sabéis qué ilusión me hace celebrar este cumpleaños con todos vosotros porque tengo una familia que es la personal y tengo otra que sois vosotros. Estoy feliz".

El cumpleaños más especial de Emma García

Aunque este cumpleaños le pilló trabajando a la presentadora, para Emma García se ha convertido en un día de lo más especial y ha pasado el resto de la tarde con una sonrisa radiante: "Me he quedado paralizada y emocionada. Venía preparada para aceptar mi añito de más, pero para la sorpresa no tanto".

Tras la sorpresa que ha recibido, Emma García ha querido retomar el programa con la mayor normalidad posible: "Dicho esto, comienza un nuevo programa de "Fiesta". Eso sí, un nuevo programa de "Fiesta" que la presentadora jamás podrá olvidar al tratarse del programa en el que cumplió 51 años.

Porque además del ramo de flores y la sorpresa de sus colaboradores, Emma García también recibía un vídeo de varios presentadores de Mediaset que aprovechaban para felicitarla. Caras conocidas como las de Ana Rosa Quintana, Antonio Hidalgo, Joaquín Prats, Sandra Barneda o Ion Aramendi junto a los Mozos de Arousa han querido mandar una cariñosa felicitación a su compañera de cadena.