Lo que hace Abraham Mateo en TVE provoca una lluvia de ovaciones en Twitter

El cantante, que forma parte del equipo de "Cover Night", arrancó el programa con una cover de varios temas que provocó que los presentes, incluido el jurado, se deshiciera en aplausos.

Cover Night, la apuesta musical de TVE se estrenaba la semana pasada y no encontró mejor manera para arrancar que con una actuación de su presentadora, Ruth Lorenzo, que dejaba a todo el mundo eclipsado con su voz con una versión de My Way de Frank Sinatra. Este jueves, el talent show de La Uno, que cuenta con Miguel Bosé, Mónica Naranjo, Chanel Terrero y Juan Magán como jurado, quiso arrancar su segunda gala con otra increíble actuación. En esta ocasión, corrió a cargo de otro de sus presentadores, Abraham Mateo que se encarga del backstage junto a Ana Guerra.

El artista gaditano abría la segunda gala de Cover Night con un versión preciosa de A puro dolor de Son By Four, para justo después hacer un meadly de Quiero decirte, un tema que canta junto a Ana Mena, y Sigo enamorada de ti, de Edurne. Mientras que Abraham Mateo encandilaba al público de TVE, así como a los miembros del jurado, en Twitter las ovaciones, halagos y aplausos a esta actuación no paraban, llenando así la popular red social de reconocimientos a la voz y al arranque que había protagonizado el andaluz.

La actuación de Abraham Mateo llena Twitter

La segunda gala de Cover Night comenzaba en TVE con una actuación a la altura del formato. Una segunda entrega donde los nuevos concursantes intentaron hacerse con una de las cabinas del programa, algunas ya ocupadas por J Kbello, Álvaro Parras, Chelo Pantoja, Jesús Martí, Lucía Moon, Marina Melgar, El Charro de Triana y María Cambas. Pero antes de que "los nuevos" comenzaran a demostrar sus dotes musicales ante el jurado, tanto ellos como el público y Twitter se rindieron a la voz de Abraham Mateo.

🎤 "Quiero decirte" y "Sigo enamorada de ti" suenan en #CoverNight a través de la voz de @AbrahamMateo 💓 pic.twitter.com/0iDLrlnlh1 — Cover Night (@CoverNight_es) March 9, 2023

Con su actuación, el gaditano se metía así en el bolsillo tanto a sus fans como a todos los espectadores de Cover Night en TVE, que empezaron a llenar Twitter con sus comentarios. Incluso algunos de ellos no dudaron en pedir que Abraham Mateo se presentara al Benidorm Fest. Y es que desde hace años los eurofans piden tanto su candidatura como la de Ana Mena.

Ojalá Abraham Mateo en el Benidorm Fest #CoverNight — Daniel Borrego Escot (@dbescot) March 9, 2023

#CoverNight @AbrahamMateo Me tienes llorando 🥺 no se puede cantar más bonito 💘 — Clara 💫 (@ClaraSalgadoJo1) March 9, 2023