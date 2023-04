Carlos Herrera estalla contra la parodia de la Virgen del Rocío en TV3

El periodista almeriense se ha referido al polémico asunto en su vuelta a los micrófonos de COPE después de sus vacaciones de Semana Santa y no ha dejado títere con cabeza.

Ha sido una de las polémicas más relevantes de las últimas horas y había que escuchar la opinión de Carlos Herrera en su regreso a COPE después de las vacaciones de Semana Santa. No es otra que la parodia realizada en un programa de TV3, la televisión autonómica catalana, en la que se dejaba en ridículo a la Semana Santa en Andalucía, centrando sus burlas en la Virgen del Rocío y en el acento de los andaluces.

Se puede hacer humor de todo. También de la Semana Santa. Pero no con tantísima malaje, ignoracia y andaluzofobia (imita el acento de tu puñetero pare, por ser suave)



"El humor, hacia dentro y hacia arriba, si no es opresión"

(La Vasallo) pic.twitter.com/kURIzYzXns — Teresa Rodríguez - Adelante Andalucía ۞ (@TeresaRodr_) April 7, 2023

La secuencia ha cosechado numerosas críticas, incluida, por ejemplo, la de Teresa Rodríguez, la que fuera candidata a las elecciones autonómicas andaluzas en las filas de Adelante Andalucía.

La reprobación también ha ido, por supuesto, del lado de Carlos Herrera. Y ha sido así de fuerte. "La última aberración xenófoba de Tv3, ese supuesto gag en el que un par de malparits, de malparidos, graciosos oficiales del régimen, se mofan del acento andaluz, de la Virgen del Rocío, con unos sonidos que no le voy a poner", ha empezado diciendo Herrera.

"Yo les hago alguna reflexión: el acento andaluz... ¿por qué no imitáis el acento de vuestra puta madre? Y segundo: no es la intención de un gag cómico, esto no era la intención hacer humor porque no lo es. Es simple exhibición de... a los andaluces, a España en general. Ridiculizar a los andaluces es un clásico en el supremacismo catalán", continuó el comunicador almeriense que, curiosamente, se formó profesionalmente en Cataluña.

"Meterían a los andaluces en un campo de concentración"

Herrera ha ido aún un poco más allá al asegurar que los presentadores de la parodia, Toni Soler y Jair Domínguez, son "profesionales del odio": "Si pudieran, si pudieran, si dependiera de ellos, meterían a los andaluces en un campo de concentración. Si pudieran, lo harían. Y lo que se trata es de que se produzcan esas reacciones y estas cosas porque en el ámbito de la xenofobia, de los generadores de odio, les da muchos puntos a estos individuos. A la degradación de este par de bufones".

Se ha quedado a gusto Carlos Herrera.