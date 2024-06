Ana Rosa ya sufre las consecuencias del nuevo programa de Jorge Javier Vázquez

La nueva estrategia de Mediaset ya empieza a hacerse presente en algunos de los programas de Telecinco, afectando de forma directa a la presentadora del espacio de 'TardeAR'.

El grupo de Fuencarral sigue adelante con su estrategia de aumentar los índices de audiencia recuperando programas que ya funcionaron en el pasado y con los que la cadena principal de Mediaset ha decidido salir en su programación. Sin embargo a pesar de esta decisión, ya hay varios espacios de la cadena que están sufriendo sus primeros golpes, como es el caso de Ana Rosa Quintana y su magacín 'TardeAR', donde se abordan temas de actualidad, tendencias, estilo de vida y noticias del corazón, entre otros.

'El Diario de Patricia' vuelve, pero ahora ha cambiado de nombre y de presentador. Jorge Javier Vázquez es el nuevo capitán del barco que se hará cargo de 'El Diario de Jorge', una de las nuevas apuestas de Mediaset más esperadas. Si bien, esta nueva llegada a las tardes de Telecinco ha arrasado como un huracán, sacudiendo la parrilla de la cadena y reduciendo el tiempo del espacio de Ana Rosa Quintana.

'El Diario de Jorge' recorta minutos de 'TardeAR'

Esta nueva incorporación a la programación de Mediaset revivirá el programa de Antena 3 que presentaba Patricia Gaztañaba, donde contaban testimonios y anécdotas de personas anónimas que tenían historias peculiares o asombrosas que siempre causaban una oleada de risas entre el público, a pesar de no haber causado la misma gracia en otros, como es el caso de la presentadora del magacín de 'TardeAR'.

El presentador de Telecinco ya anunciado hace poco el inicio de la producción del programa, promocionando el número de teléfono por el que los interesados en participar, pueden inscribirse para aparecer y contar su historia en 'El Diario de Jorge'. El estreno de la primera entrega será el 29 de julio de 2024 y Jorge Javier no ha podido evitar expresar ya sus primeras emociones: "Me entusiasma todavía más hacerlo en pleno verano, porque consigue meterme en el cuerpo un nerviosismo de principiante que me pone muchísimo", declaraba el comunicador en su blog de la revista Lecturas.

"La labor de una productora es entusiasmar al presentador con un proyecto. En mi caso les digo que no se esfuercen: vengo entusiasmado de casa" o "Detecto cuando un equipo sabe lo que quiere hacer y cómo llevarlo a cabo. Ellos lo tienen claro y yo también. Otra cosa distinta es de qué manera acepte la audiencia la propuesta", son algunas de las frases que el presentador continuaba escribiendo.

Así, la estructura de las tardes de la cadena de Mediaset quedaría de la siguiente forma: 'Así es la vida' será sustituido por 'El Diario de Jorge' a partir del próximo lunes 29 de julio y ampliando los minutos de su espacio, robándole así treinta minutos al programa de Ana Rosa Quintana, el cual empezará a las 17:30h y finalizará a las 20.00h. Sin embargo , el que aún no ha sufrido ningún cambio es 'Reacción en cadena' que se sigue manteniendo ante los ataques del nuevo 'Diario de Jorge'.