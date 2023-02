La declaración de un soltero de First Dates sobre Ayuso "noquea" a Carlos Sobera

Uno de los participantes del programa de citas de Cuatro tenía muy claro al llegar al restaurante cuál es el prototipo de mujer que busca y no dudó en hacérselo saber al presentador.

First Dates comenzaba este lunes una nueva semana marcada por San Valentín y el día del amor por excelencia. Así, el restaurante del amor que "regenta" Carlos Sobera abría sus puertas a nuevos solteros que acuden a buscar su media naranja. Jaime, un joven gaditano que vive actualmente den Madrid y a quien le encanta salir de cañas ha sido uno de los solteros que este lunes visitaba el programa de Cuatro: "Las cañas en Madrid están muy bien", reconocía, para acto seguido asegurar que es un bromista, a veces en exceso, pero que es "buen tipo".

El andaluz vive en una residencia de estudiantes y cuando llegó a la capital pensaba que iba a poder ligar mucho, aunque parece que no ha sido así. Pero, pese a ello, tiene las ideas muy claras de cómo le gusta una mujer y así se lo ha hecho saber a Carlos Sobera, dejando a todos con la boca abierta al asegurar que su prototipo ideal es Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid: "A mí es que me gustan cayetanas, Carlos". Y, tras esta confesión, llegaba a First Dates Paula, su cita.

El prototipo de Jaime es Ayuso

Esta sevillana entraba al restaurante del amor de Cuatro buscando una persona que no sea cerrada de mente y, sobre todo, que no sea celosa. El principal objetivo de Paula es formar una familia y tener una vida estable, pero que si no lo consigue tampoco se le acaba el mundo, aseguraba: "Me encaja", reconoció la soltera al ver a Jaime, a quien también le gustó su cita. Aunque esto no es lo único que los unió, pues la joven estudia en Londres y el gaditano quiere acabar allí su máster. Esto le llevó a pedirle a la sevillana que le enseñase la ciudad.

Con este inicio, la cena no podía acabar mejor. Poco a poco, mientras compartían anécdotas, se iban dando cuenta de que tenían muchas cosas en común. "¿Sabes quién es Eric Clapton?", le preguntaba Jaime a la sevillana con mucho miedo al pensar que no sabría de quién se trataba. Pero Paula le ha dicho que claro que sabía quién es pues también le gusta mucho la música. Y aunque en el fútbol podrían tener algún que otro problema pues uno es del Betis y el otro del Sevilla, a ambos les gustaba el Atlético de Madrid. Aunque todo esto no fue ningún problema, ya que en el momento de la decisión final, los dos andaluces decidieron seguir conociéndose en una segunda cita.