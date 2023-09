La audiencia manda y lo que opinan de lo último de Manel Fuentes lo demuestra

'The floor', el nuevo concurso de Antena 3, inauguraba temporada este miércoles y el público, de forma unánime, opina lo mismo de este novedoso formato y de su presentador.

Antena 3 se vistió anoche de gala para el estreno de The Floor, su nueva apuesta de entretenimiento para la temporada. El concurso, originario de los Países Bajos, donde está causando furor, tuvo en España una gran acogida. En datos, esto se traduce en un 16,9% de cuota de pantalla y 1.432.000 espectadores de media. Así, el programa de Atresmedia presentado por Manel Fuentes dobló en datos a la competencia, pues La Uno obtuvo un 8,9% con su película El Rascacielos, mientras que Telecinco anotaba un 8,2% de share con la primera parte de La caza del encantador, un documental que aborda el caso del estafador sentimental Rodrigo Nogueira.

Pese a las promociones realizadas antes de su estreno, el presentador explicó a la audiencia la dinámica del concurso: 100 concursantes luchan por ganar territorio en un gigantesco suelo iluminado dividido en 100 casillas. Los aspirantes tienen que ir combinando conocimientos y estrategia para ir conquistando las casillas contiguas a la suya. Para conseguirlo, deben desafiar a un oponente enfrentándose a una ronda de preguntas rápidas. El primero que se queda sin tiempo pierde y queda fuera del juego; el jugador ganador del duelo conquista la casilla de su contrincante y amplía así su territorio en el suelo.

⚠ IMPORTANTE, @Fuentes_Manel nos da las instrucciones del duelo:



⏱ 45 segundos

✅ Si aciertas inicias el crono del otro jugador

❌ Si pasas la imagen se cambia pero pierdes 3 seg.

🗣 Siempre comienza el retador



¡AL DUELO! 🫵#TheFloorEstreno

Directo ▶ https://t.co/pZxd8QbNR0 pic.twitter.com/55PWphk3dU — TheFloorTV (@TheFloorTV) September 6, 2023

La audiencia dicta sentencia

El esperado estreno de The Floor tenía lugar este miércoles por la noche. Y, como no podía ser de otra manera, las redes sociales se hicieron eco de este concurso, comentando en X, las mejores jugadas o las sensaciones que estaban teniendo con el programa de Antena 3. Y las opiniones no difieren mucho entre sí, pues la acogida fue muy buena y hay unanimidad de comentarios diciendo lo ameno y entretenido que es.

#TheFloorEstreno es un gran acierto; simple pero efectivo.



Se hace ameno, entretenido y que se puede jugar en casa fácilmente.



Lo veo arrasando en #audiencias — M 📺 (@casasola_89) September 6, 2023

Me parece bastante entretenido #TheFloor y supongo que con el paso de los programas y cada vez menos concursantes se pondrá más emocionante!

Me sobran las pequeñas presentaciones de los concursantes…#TheFloorEstreno — Berto Molina (@BertoMolina) September 6, 2023

El estreno de 'The Floor'

En cada entrega irán quedando menos concursantes hasta llegar a los enfrentamientos finales, en una gran final en la que se va a decidir quién es el ganador de la edición, tras hacerse con todo el tablero. Además, habrá un ganador por programa que recibirá 5.000 euros. Borja Santa María, fue el primer retador. Encuadrado en la categoría de banderas, eligió retar a Sandra Medina, especialista en animales marinos, lo que hico que conquistase fácil su panel. Al siguiente en retar fue Abel, en geografía española, quien se hizo con tres casillas. En lugar de continuar, decidió "descansar y pasar el testigo". Por tanto, se puso en funcionamiento el sistema aleatorio que iluminó la celda de María José Castejón, que se enfrentó a Héctor, cayendo en combate.

El primer duelo en #TheFloorEstreno sobre animales marinos ya tiene un ganador, ¡Borja! 💪 Y una primera eliminada, Sandra. 👋



¿Cuántas os habéis sabido vosotros? 🐳 🐟 🦐 🦞



Directo ▶ https://t.co/pZxd8QbNR0 pic.twitter.com/4Lhp1WxGHU — TheFloorTV (@TheFloorTV) September 6, 2023



El cuerpo humano fue el tema para Héctor y Antonio Liu, quedándose con la categoría y cediendo el testigo a otro concursante. Así entró a jugar Celia, quien fue a por la casilla de María Antonia: tiendas. "Vini, vidi vinci", vino a decir Celia, propietaria de tres casillas. Se la jugaría a los postres con Teresa. Sumaba y seguía la retadora que se plantó ahí, con 4 celdas. Borja Martín, especialista en bebés, descongeló a Héctor, poseedor de tres casillas bajo la temática de personajes de cómic, haciéndose también con esta. Continuó en el juego, enfrentándose a Laura, quien consiguió arrebatarle las cuatro casillas que tenía, viéndose de golpe con 5 celdas.

Tras esto, sería el turno de Cristian, que retaría al padre Íñigo, quien consiguió quedarse con la casilla del retador. Pero no quiso arriesgar y pasó turno. Así fue como Anabel, defensora de personajes de videojuegos, decidió ir a por los platos de comida de Carmen, pero se quedó con las ganas. Ahora sería el turno de Carmen, que decidió enfrentarse a Teresa, hija de la anteriormente eliminada María Antonia. La chica vengó a su madre, obteniendo 4 casillas. El último duelo de la noche enfrentaría a Teresa y Laura, pues la primera quería quedarse con las cinco casillas de su oponente. Y así fue, sumando finalmente nueve casillas y convirtiéndose en la primera ganadora del programa.