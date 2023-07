Cristóbal Soria, el topo de Atresmedia en Telecinco: nefastas consecuencias

Y eso que Flo aprovechaba los primeros minutos de programa para darle la bienvenida a su nuevo compañero: "Estamos encantados porque ha venido... ¡Cristóbal Soria!" . El periodista se ha levantado entonces de su banco y ha animado a todo el público.

Pero ahí no quedaba la cosa. "Aprovechando que está aquí Cristóbal, que pase casting", se lanzado el cómico. "A ver, Cristóbal, a ver qué tal está esto", continuaba mientras se dirigía al centro del plató para imitarle. No obstante, su actuación no ha sido del todo perfecta y Soria se ha levantado para acompañarle y enseñarle cómo imitarle a la perfección.

"¿Dónde están los tíos? ¡Los tíos! Con las venas aquí en el cuello y la sangre en los ojos. ¡¿Dónde están los tíos?!", le explicaba. Florentino Fernández y Cristóbal protagonizaban entonces un momento en el que los dos pronunciaban la mítica frase al unísono y sí, esta vez le ha quedado bastante mejor.

Pero no, por mucho empeño que le pongan, la audiencia ha dado la espalda al formato presentado por Lara Alvarez, relegando de nuevo a Telecinco al tercer puesto. De mal en peor.