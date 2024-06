La audiencia dicta sentencia al regreso de Cristina Tárrega, y no pinta bien

La presentadora valenciana regresaba este sábado 15 de junio a Telecinco con la segunda temporada de "La vida sin filtros" en un estreno que será mirado con lupa por Mediaset.

Este sábado 15 de junio Telecinco le daba una segunda oportunidad a "La vida sin filtros" con el estreno de su segunda temporada, algo que ya habían anunciado desde hace semanas. En su día, el anuncio de Telecinco de apostar por una segunda temporada de "La vida sin filtros" llamó mucho la atención, especialmente después de los malos resultados que obtuvo el programa en su primera andadura en la cadena.

No era de extrañar entonces, que Cristina Tárrega se mostrara bastante inquieta el día antes del estreno de "La vida sin filtros" en su visita a "Vamos a ver", donde pidió a los espectadores que le dieran una oportunidad al programa. Aunque parece que sus peticiones no han sido oídas por la audiencia, porque su primer programa no ha conseguido los números esperados.

Lo cierto es que no tenía un trabajo fácil la presentadora valenciana, cuyo programa tuvo que competir con el partido de la Eurocopa entre Italia y Albania, y una nueva entrega de "La Voz Kids", pero aún así los datos de audiencia se han quedado muy lejos de lo esperado, quedando incluso por detrás del cine de Cuatro.

Mientras que el partido entre Italia y Albania fue lo más visto del prime time con un 20,7% de share y 1.999.000 espectadores; y "La Voz Kids" obtuvo su segundo mejor resultado de la temporada con el 15,2% y 1.211.000 espectadores, "La vida sin filtros" no solo no obtuvo un gran dato sino que firmó un mínimo.

Con el 7,2% de cuota de pantalla y 548.000 espectadores de media, el regreso de Cristina Tárrega a Telecinco firmó el peor dato de su historia, y quedó incluso por detrás de la cinta "Rambo: Last Blood" de Cuatro, que conseguía el 8,4% de cuota y 721.000 espectadores.

Las redes sentencian "La vida sin filtros"

Con tan solo una entrega emitida la audiencia ya tenía clara su sentencia sobre "La vida sin filtros" y no dudaron en expresarlo en redes sociales. Porque ni siquiera la peculiar historia de Merivione, una mujer brasileña casado con un muñeco de trapo y con tres hijos (también de trapo), logró mantener a la audiencia de Telecinco pegada a la pantalla.

Calificativos como "surrealista", "incómodo", "bodrio" o incluso "bazofia" son los que muchos espectadores utilizaron en redes sociales para definir a la primera entrega de la segunda temporada de "La vida sin filtros".

La Familia trapo, me quedo loca...pedazo de contenido oiga, surrealista total. Qué programa tan incómodo #lavidasinfiltros pic.twitter.com/V49cdzk9T7 — Lanuria (@lanuria69) June 16, 2024

Es "La Vida Sin Filtros "

La mayor bazofia jamás echa en TV ...este engendro

Huele a hostia padre si hace un

5% sería un milagro — Z🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈 ♀️♀️♀️🌊🌊🌊 🌈 ✊✊✊ (@LolitaZulay2) June 15, 2024