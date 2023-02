La madre vegana que no quiere disfrazar a su hija de pescadora la lía en Cuatro

Rocío Cano, que se ha hecho viral tras denunciar que no va a disfrazar a su hija “por ir en contra de sus principios veganos”, se enreda más con Marta Flich en 'Todo es Mentira'

Rocío Cano, una madre vegana, se ha hecho viral en las últimas horas tras circular uno de sus vídeos donde no habla precisamente de dieta o de alimentos… sino del disfraz de Carnaval de su hija. En concreto, Rocío Cano denunciaba en TikTok que el colegio había decidido que los niños de la clase de su hija de 8 años fueran disfrazados de pescadores en Carnaval, decisión que indignó a la madre vegana.

“Estoy absolutamente devastada, con ganas de llorar”, empezaba la madre vegana, asegurando que “le he dicho a la tutora que evidentemente mi hija no va a ir de pescadora porque va en contra de sus principios morales y ético”. La profesora contestó que “hay una normativa en la clase” por lo que Rocío Cano amenazó “con el BOE” para que su hija no vaya disfrazada de pescadora.

El caso de la madre vegana ha sido tratado en el programa Todo es Mentira de Cuatro que conduce Risto Mejide. La colaboradora Marta Flich ha sido la encargada de entrevistar a Rocío Cano, la madre vegana, que se ha enredado todavía más señalando que no es ella la que le prohíbe a su hija disfrazarse: “mi hija con 8 años tiene principios y criterio y es la que ha decidido no ir al Carnaval. Dejemos de lado el adultocentrismo imperante”. “Mi hija es vegana desde que nació”, subraya la madre vegana en su defensa ante la cara atónita de Marta Flich.