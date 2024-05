¿Qué ha pasado con Antonio Castelo y el programa de Risto en Cuatro?

La ausencia del cómico de 'Todo es mentira' desde hace ya varias semanas, y sin ningún tipo de explicación oficial sobre la misma, ha dejado abierta una puerta a la curiosidad.

No hay nada que se escape a los ojos de los espectadores, como el hecho de que Antonio Castelo, colaborador de Todo es mentira, se encuentra desaparecido. Pero de la televisión, que no cunda el pánico. El cómico, uno de los principales rostros del espacio presentado por Risto Mejide desde que comenzó el programa de Cuatro hace 5 años, nunca había dejado de acudir a su puesto de trabajo, salvo en los periodos de vacaciones que se comunicaban a la audiencia. Sin embargo, su larga ausencia y sin explicaciones he hecho saltar las alarmas.

Es más, numerosos espectadores, tras darse cuenta de todo esto, se han dirigido a las cuentas oficiales del programa en las redes sociales para preguntar por esta ausencia. Pero no han obtenido respuesta alguna hasta la fecha en ninguna de ellas. De hecho, ni Risto ni la copresentadora, Marta Flich, han hecho tampoco ninguna mención al respecto. Y es que, tal y como ha adelantado YoTele en exclusiva, Castelo ha decidido tomarse un tiempo de descanso en televisión y ha abandonado el programa de manera voluntaria, en principio con carácter temporal.

La ausencia de Castelo en lo de Risto

La falta continuada de Castelo en el programa vespertino de Cuatro no ha pasado desapercibida para nadie. Tal y como ha señalado el mencionado medio, el humorista ha decidido tomarse un descanso de la televisión. Una decisión personal y que no ha sido provocada por ningún hecho de carácter grave, sino por la necesidad de rebajar el nivel de estrés que supone un programa diario como Todo es mentira, que conlleva un alto nivel de exigencia y muchas horas de dedicación. Para su vuelta, se plantean dos fechas: verano o principios de otoño, si bien la decisión definitiva la tomará el propio colaborador.

Definicion de STANDUP DUROOOO 👊 https://t.co/470yClrcp2 — Antonio Castelo (@SrCastelo) May 12, 2024

Con Antonio Castelo de baja laboral, el programa de actualidad política en clave de humor continúa su emisión diaria. Para cubrir su vacío, los cómicos Miguel Ángel Martín, Virginia Riezu y Luis Fabra se turnarán los diferentes días de la semana junto a otros cómicos que la dirección del espacio ya ha comenzado a probar, para también tener agenda de cara a las próximas vacaciones de verano. Cabe señalar que Castelo, además de humorista y colaborador de varios espacios, también es guionista. En 2006 fichó por la radio pública balear IB3, precisamente como guionista y colaborador. Ese mismo año también saltó a la televisión de la mano de la productora El Terrat, de Andreu Buenafuente, convirtiéndose en colaborador del programa del catalán en Antena 3. Este trabajo comenzó a darle visibilidad y fue creciendo y formando parte de otros programas como Caiga quien caiga, donde sustituyó a Christian Gálvez.

En 2008 ejerció de productor y escritor de una webserie donde se parodiaba a sí mismo: Tú antes molabas, que le sirvió como carta de presentación para trabajar con Ricardo Castella. Tras esto, daría el salto a Paramount Comedy como monologuito, aunque volvería a los medios en 2015 con un formato de comedia en la Cadena SER llamado Antonio Castelo domina el mundo. Su vuelta a la televisión se produjo en 2019, cuando comenzó a colaborar diariamente en Todo es mentira, de Cuatro