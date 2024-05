La "jugarreta" de Risto a Ábalos con Koldo García pone a rabiar al exministro

El que fuera encargado de Transportes ha entrado en directo pero se ha encontrado con una desagradable sorpresa. Ábalos no ha escondido su enfado y lo ha hecho saber: "Podíais haber avisado"

Hace no tanto tiempo José Luis Ábalos y Koldo García eran como uña y carne. Dos personas que gozaban de la confianza mutua y que se ayudaron el uno al otro. El primero, por lo visto durante estos meses con la llamada trama Koldo, ganó un hombre fiel al que no le importaba meterse hasta el cuello en los posibles chanchullos del segundo al frente del Ministerio de Transportes. Este, a cambio, le ascendía en la escala de poder, ganando el ex aizkolari vasco cada vez más presencia en los pasillos de Moncloa y Ferraz.

Sin embargo con el estallido del caso todo saltó por los aires y ahora no se pueden ni ver. Quizás porque aún tengan secretos el uno del otro que si salen a la luz todo iría aún peor. Aunque es difícil, ya que el caso Koldo ha marcado irremediablemente el futuro de ambos. Ábalos, con una menor carga judicial a sus espaldas que el que fuera su chófer, ha intentado defenderse en platós de televisión y radio, siendo el de Todo es mentira, de Risto Mejide, uno de los más frecuentados por parte del político valenciano.

Este miércoles Ábalos vuelve a ser protagonista porque el juez del caso Koldo ha pedido al actual ministro de esa cartera, Óscar Puente, a petición de la Guardia Civil, los correos corporativos que podrían demostrar que el que fuera ministro de Transportes de Sánchez conocía los negocios no muy limpios de la trama.

El enfado de Ábalos con Risto Mejide por "no avisar"

Por ello este miércoles Ábalos iba a entrar en directo en el programa de Cuatro cuando se ha encontrado con una desagradable sorpresa. Antes de su intervención estaba la del hombre que posiblemente haya acabado con su carrera política y que un día fue su mano derecha: Koldo García. Esto no ha gustado nada al exministro, que se lo ha hecho saber a un Risto Mejide que se ha defendido.

🔴 ÚLTIMA HORA | Risto le hace una encerrona a Ábalos y mete en directo a Koldo García por llamada: "Podíais haber avisado, que uno viene de buena fe".



"Si me pedís que vaya a un directo decidme qué sorpresas me voy a encontrar, no me parece correcto".



Su cara es un poema. pic.twitter.com/OmCYCxTjX2 — Unai Cano (@unaicano10) May 29, 2024

Vídeo: @unaicano10

“José Luis, llamada inesperada”, comenzaba el presentador dando paso a su siguiente invitado, que esperaba el final de la entrevista telefónica con el que un día fue su asesor más fiel. “Hombre Risto, podíais haberme avisado”, respondía Ábalos ante un Mejide que se defendía: “Me lo acaban de chivar por el pinganillo”.

“No, pero uno viene de buena fe...”, continuaba Ábalos al tiempo que a Risto Mejide le cambiaba la cara, muestra clara de que no le gustaba esa insinuación. “¿Qué quieres decir? No te he cruzado con él, no te he hecho hablar con él. En este programa entra mucha gente y no tenemos que pasar toda la escaleta a la gente que entra”, se defendía el publicista ante lo que consideraba un ataque del exministro.

“Hombre pero si me pedís que entre en directo decidme también que sorpresas me voy a encontrar”, replicaba visiblemente incómodo el político valenciano, que volvía a recibir las explicaciones del presentador: “Insisto, José Luis, que ha sido algo que ha surgido durante el programa y que por primera vez nos coge en directo el teléfono el señor Koldo García. No tengo por qué mentirte en eso”, concluía Risto ante un Ábalos que acababa asintiendo y siguiendo con su intervención pero no muy convencido de las explicaciones del director de Todo es mentira.