Vuelve la peor cara de Telecinco: salud mental, violencia y machismo en directo

Es el único formato que funciona razonablemente en lo nuevo de Mediaset, pero han vuelto a las andadas, a la peor versión con machismo y agresiones. El Código Ético es papel mojado.

El pasado 30 de enero del año 2023 la primera decisión de la “nueva” Mediaset España, con Alessandro Salem a la cabeza, era la implantación de un Código Ético, de estricto cumplimiento, para ofrecer a los espectadores una televisión “blanca” y “familiar”, algo así como un espejo de Antena 3 y Atresmedia, para recuperar el liderazgo perdido durante más de dos años.

Paralelamente, en aplicación de esa norma, la cadena vetaba a personajes hasta esa hora imprescindibles para los programas de Telecinco (fundamentalmente) y Cuatro tales como Antonio David Flores, Rocío Carrasco, Rocío Flores, Sofia Suescum, Kiko Rivera, Alba Carrillo... y para dar ejemplo se cargaba el Sálvame, el Deluxe y todo lo que oliese a La Fábrica de la Tele… Hoy todo es papel mojado.

Ni Código Ético ni nada que se le parezca: Mediaset permite todo lo que le dé audiencia, independientemente del lamentable espectáculo que ello conlleve. Lo único que está funcionando hasta ahora es Supervivientes 2024 y por ese motivo nada va a hacer que la cadena aplique su código si afecta al filón para la audiencia: Ángel Cristo Jr.

El hijo de Bárbara Rey y del famoso domador ha sido el protagonista de todas las polémicas en la isla hondureña, hasta que finalmente ha sido despedido disciplinariamente, algo que no le ha evitado estar en el plató.

En el concurso se ha visto violencia física con Arantxa del Sol contra el propio Cristo, en un incidente que trató de tapar la organización. Finalmente la presentadora fue expulsada, pero Ángel Cristo deslizaba en directo –eso es lo que tiene tener entre manos una bomba de relojería- que la dirección del programa, que produce por primera vez Cuarzo, le había pedido explícitamente que dejara pasar el asunto y no hablase del incidente entre ambos: una agresión física de ella a él mucho más grave de lo que se ha contado hasta ahora.

Ángel Cristo reconoce que ha ido a #Supervivientes2024 estando mal psicológicamente.



En la isla hondureña hemos visto además otros comportamientos inaceptables: violencia física, mucha violencia verbal, machismo o bullyng son algunas de las ‘perlas’ que estamos viendo a diario, porque además de la gala de Jorge Javier Vázquez, el debate del domingo (Sandra Barneda) o Conexión Honduras (Carlos Sobera) los programas se retroalimentan con estas sonadas polémicas que atentan contra los artículos A -1 y 3 de sus propias normas.

Pero Cristo puede ser la ‘muerte’ del formato porque además ha confesado otro gravísimo incumplimiento del Código Ético en relación a la elección de los participantes y el control previo psicológico para exponerse a un reality así. También lo habría pasado por alto Mediaset.

Supervivientes: ¿Y los controles médicos?

Él mismo reconocía no haber pasado ese control médico: “Este año en concreto, yo hubiera preferido que hubiera sido el año siguiente, pero debido a la situación en la que me encontraba luchando por mi hija, no solamente económicamente, decidí venir”, decía el hijo de la vedette que añadía “Y por supuesto que tenía ganas de ir a Supervivientes, pero probablemente si hubiera ido al año siguiente habría ido más centrado psicológicamente y también hubiera ido más fuerte físicamente. Al principio no estaba tan fuerte físicamente y a medida que pasaba el concurso me he sentido cada vez más fuerte”.

Supervivientes, que está dando audiencia, se ha convertido en una máquina trituradora de papel que se ha comido de principio a fin el Código Ético de una nueva era que ya apesta a la anterior. Y eso hace saltar de nuevo las alarmas con su “nuevo” proyecto que no es más que lo de siempre en la cadena: poner en marcha Gran Hermano, precisamente el programa origen de toda la polémica porque se produjo la agresión sexual de un concursante a otra, Carlota Prado la víctima, José María López el agresor ya condenado a prisión.

Durante ese escándalo presentaba Jorge Javier el programa de la casa de Guadalix de la Sierra, ahora sabemos que en esta nueva edición será de nuevo el de Badalona quien lo presente. ¿Premio o provocación?