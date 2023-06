El letrista de Joaquín Sabina, "sin palabras" ante lo último de Leticia Sabater

Benjamín Prado visitó 'Más vale tarde', el programa que presenta Cristina Pardo e Iñaki López en La Sexta, donde se abordó el tema del nuevo hit del verano de la "cantante".

No hay verano sin canción. Todos tenemos muy interiorizado que todas las temporadas estivales tienen una banda sonora. Y, para tener dónde elegir, Leticia Sabater se ha sumado a la "moda" de estrenar tema que pueda entrar en la lista de los éxitos más escuchados durante las vacaciones. La salchipapa (2017), Toma pepinazo (2018), Trínchame el pavo (2020), La Bananakiki (2021) o La puta ama (2022) son algunas de las canciones que hemos podido escuchar de ella. Y, como no podía ser menos, este verano también tenemos un hit de la exestrella infantil.

Barbacoa al punto G es el título del tema "picante y muy controvertido" que acaba de lanzar y que mezcla ritmos latinos con un llamativo toque country. Y Más vale tarde, el programa de La Sexta que presentan cada tarde Cristina Pardo e Iñaki López no han querido dejar fuera de la escaleta un estreno como este y más cuando contaban en el plató con la presencia de Benjamín Prado, el letrista de algunos de los conocidos temas de Joaquín Sabina. "¿Qué opinas de la Barbacoa al punto G?", preguntó la presentadora y la respuesta provocó la risa de los presentes.

'Más vale tarde' analiza el hit de Leticia Sabater

A la pregunta de Cristina Pardo, Benjamín respondió de una manera única: "Me quedo sin palabras, no tengo nada que rimar". Y es que, la letra en algunas de sus estrofas no deja indiferente a nadie: "Ay, qué rico, a los chicos de la playa, musculazos en la toalla, se les sube la guayaba si paseo mi papaya", "Ay, caliente, qué choricito. Cómete mi pechuguita. Menea mi costillita. Y ponme un buen morcillón, dale" o "Las chicas en verano de ti nos enamoramos. Como locas bailamos y longanizas devoramos", son algunos ejemplos del hit del verano.

"Como que me he quedado con ganas de más", aseguró en un momento concreto la presentadora de La Sexta tras ver unas primeras imágenes del videoclip. Como en años anteriores, Sabater usa el croma e imágenes de archivo para trasladarse hasta los escenarios más surrealistas. "Benjamín, ¿tampoco quieres opinar de sus abdominales?", siguió insistiendo Cristina. "Tengo entendido que son falsos", señaló el letrista. "Parece un poco La Macarena para yonkis o algo así. Es un poco raro", destacó Benjamín Prado. Y por no dar el tema por zanjado, Pardo quiso saber si había escuchado alguna rima que le hubiese resultado inspiradora para el próximo disco de Sabina y la respuesta fue bastante clara: "La verdad es que no. No me ha recordado a ninguna letra. ¡Es todo poesía!".