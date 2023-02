Pitingo deja K.O a Bob Pop tras tachar su música de “modas aberrantes”

El cantante presenta sus credenciales tras acusarle el humorista en la SER de ser “la música que suena en las fiestas de Froilan”. “También pongo música a Obama y a Phill Collins”, contesta

El humorista Bob Pop, famoso entre otras cosas por mofarse de la represión contra los homosexuales en Cuba para quitarle importancia a los crímenes del castrismo, ha vuelto con una de sus gracietas, en este caso intentando ridiculizar a artistas como Pitingo, pero le ha salido el tiro por la culata y el cantante le ha respondido con un zasca que se ha vuelto viral.

Bob Pop, en el programa Hoy por Hoy de Àngels Barceló en la SER, criticó la música que él califica como “flamenquito”, lanzando calificativos despectivos contra grupos como Siempre Así -al que llama “grupo terrible”-, José Manuel Soto o Pitingo, acusándoles de “son modas aberrantes en las que todos caímos de la época de la infanta Elena y Marichalar” y que Pitingo “es heredero y el encargado de poner música a las fiestas de Froilán”.

Pero Pitingo no se ha quedado callado y ha sacado su lista de credenciales para contestar a Bob Pop. “También pongo música a Obama y a su familia, a Phill Collins, a Roger Waters de Pink Floyd, a Gloria Estefan, etc. Gracias de corazón y me alegro mucho de que no os guste, me llevaría un disgusto grande, pero lo que si me gusta es que sin gustaros estoy en vuestras mentes”, contesta el artista a los comentarios de Bob Pop en la SER en un tuit que rápidamente ha entrado en la lista de mejores zascas.