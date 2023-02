La "muerte súbita" de Maruja Torres, ante un atónito Évole, cae frente a Olona

Aunque para el equipo de "Lo de Évole" se trataba del "mejor programa que hemos hecho nunca", la entrevista con la ex militante de Vox obtuvo mejores datos que los de este domingo.

Lo de Évole ofrecía este domingo una nueva entrega en la que contó con Maruja Torres como protagonista. Se trataba, además, de una emisión que prometía, y que permitió escuchar y ver a una escritora en prime time -algo que ocurre en pocas ocasiones- y en un escenario único: Roma. El equipo del programa de Jordi Évole no pudo escoger mejor localización, como es el museo al aire libre que es la "ciudad eterna" y una de esas genias en vida que ojalá durara para siempre.

Precisamente, sobre la vida y la muerte, así como otras cuestiones como la vejez, las adicciones o el sexo son las que se trataron en esta emisión del formato de La Sexta, y como solo ella podía hacer: con poesía y crudeza. "Mi objetivo es que el día que te mueras, recuperen esta entrevista", confesaba, de hecho, Jordi Évole. Tanto fuerte es este deseo, que la cuenta oficial de Twitter de Lo de Évole publicó un fragmento del encuentro con el siguiente mensaje: "Hasta aquí #LoDeMaruja, QUIZÁS, QUIZÁS, el mejor programa que hemos hecho nunca". Sin embargo, esta charla no ha podido llegar al dato marcado por la entrega de Macarena Olona.

Maruja Torres no alcanza a Olona en audiencia

La dos entregas de Macarena Olona obtuvieron 11,7% de cuota de pantalla y más de 1.800.000 espectadores de media y más de 1.750.000 telespectadores de media y 12,6% de share, respectivamente. Sin embargo, la de Maruja Torres no se acerca a los 1.2oo.ooo de espectadores de media y con un 7,4% de cuota de pantalla. Y mira que el equipo de La Sexta quedó muy satisfecho con esta entrevista. Una charla de la que se podrían destacar miles de confesiones como que "el Premio Planeta salvó a muchos escritores de morir de hambre" o que "las adicciones son muy buenas acompañantes pero son muy malas amas".

Pero nada comparable con la "confesión" que hizo Maruja Torres a Jordi Évole a raíz del comentario que el presentador de La Sexta, en el que indicaba que recuperaría esta entrevista cuando la escritora falleciese. "Eso sería magnífico. Eso me gustaría mucho", no dudó en afirmar la periodista, que además explicó cómo le gustaría que anunciaran su muerte: "Si fuera la presentadora diría Maruja Torres murió como vivió". Pero no se quedó ahí, sino que siguió "anunciado" su muerte: "Hay dos alternativas, la atropelló un patinete estando frente al Fórum de Roma o bien se disparó un tiro en la boca en una playa de Beirut, viendo el atardecer", aunque esto último, según comenta rápidamente, no se ve capaz de hacerlo.

Sin embargo, lo que más impactó a Évole y a quienes veían ese momento de la entrevista fue la declaración que Maruja Torres sobre su muerte: "A lo mejor lo hago un día con pastillas, ¿eh? En un lugar maravilloso en el que haya vivido", declaraba la periodista. Pero, no acabaría tan tajante, sino que reflexionaría sobre ello: "Desaparecer unos días, que nadie tenga la menor sospecha, y tener el valor de hacer eso, morir en paz en un sitio que me gustara".