Ángel Llàcer da plantón a Pablo Motos y 'El Hormiguero' desvela el motivo

El 'presidente' del jurado de 'Tu cara me suena' no acudió a su cita con Trancas y Barrancas por una causa de fuerza mayor, y desde el programa de Antena 3 contaron qué le ha pasado.

El Hormiguero tenía previsto cerrar la semana con tres invitados de gala: Raquel Sánchez Silva, Juanra Bonet y Ángel Llàcer. Pero al final, Pablo Motos solo dio la bienvenida al plató del programa de Antena 3 a los dos concursantes de Tu cara me suena, pues el 'presidente' del jurado del talent show se cayó repentinamente de la lista de invitados sin explicación alguna. Sin embargo, desde el formato de Atresmedia se dieron las explicaciones oportunas ante la ausencia del catalán.

Y es que, el también productor y actor de teatro, se encuentra ingresado de nuevo por una infección estomacal que arrastró de su viaje a Vietnam. Al parecer, cuando parecía que se había recuperado por completo, Llàcer ha sufrido una recaída. "Antes de nada, tenía que estar también Àngel Llàcer, que le íbamos a traer aquí esta noche", comenzó explicando el presentador nada más recibir a Raquel Sánchez Silva y Juanra Bonet en la mesa.

Ángel Llàcer, ingresado de nuevo en el hospital

"Está fastidiado con una bacteria que pilló en Vietnam y lo han tenido que volver a ingresar", detalló el de Requena antes de preguntar a los dos concursantes por el estado actual de Àngel Llàcer. "Está estable", reveló en ese momento quien fuese presentador del mítico ¡Boom!, que junto a su compañera lamentó no poder estar junto a él esa noche como habían planeado. "Está también vigilado y con mucho ánimo y mucho amor", reveló la presentadora para tranquilizar a los espectadores. Tras esta confesión, ambos participantes de TCMS pidieron al público un fuerte aplauso para Llàcer, que volverá a ausentarse de las grabaciones durante algún tiempo.

Trancas y Barrancas ponen a prueba a @Raqsanchezsilva y @ElBonet con su sección, ‘Tu suena me cara’ #TCMSEH pic.twitter.com/mmgvUQPadm — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 9, 2024

"Vuelve a enfadarte con nosotros, pronto", añadía Bonet, unas palabras que Motos suscribió con mucha preocupación. "Sí, por favor, vuelve pronto", añadió el presentador, que insistió en que "es una cosa seria". Entonces, Raquel lanzó una advertencia tras lo que le ha ocurrido a Àngel Llàcer: "Hay que tener cuidado, porque puedes venir con cositas". Como ya se anunció, este viernes no habrá ni rastro del catalán en la quinta gala de Tu cara me suena 11, ya que fue sustituido por Silvia Abril durante su baja inicial hace algunas semanas. Sin embargo, parece que la ausencia de Llàcer irá para largo, por lo que no sería de extrañar que el programa recurra de nuevo a la humorista para cubrir al jurado en las próximas emisiones que se graben.