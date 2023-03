Mónica Naranjo saca los colores a Broncano dejando en evidencia a La Resistencia

La cantante visitaba este jueves el programa de Movistar, por tercera vez, y no dudó en señalar "el mal trato" recibido por parte del equipo del formato al ponerle un catering "pobre".

Este jueves, La Resistencia despedía la semana con una invitada excepcional, Mónica Naranjo, que visitó el programa de Broncano para hablar, entre otras cosas, del nuevo programa de TVE, Cover Night, del que es jurado cada jueves. Sí, jueves, por lo que la cantante hizo doblete de emisión en los programas de TVE y Movistar Plus: "¡Que está grabado!", exclamaba la artista ante la apreciación de este hecho realizada por el presentador. "Posiblemente, a esta hora, sea el sueño de mucha gente en España porque estará viendo a Mónica Naranjo en dos cadenas distintas a la vez, es increíble", destacaba el de Jaén. Esta era la tercera vez que la cantante visitaba el programa de Movistar, por lo que no podía evitar sentirse como en su casa.

Por ello, las bromas y el buen rollo no podían ocultarse, tanto es así que la cantante aprovechó esta confianza para permitirse algunas licencias, como quejarse por el servicio de catering. "¿Qué tal se te trata?", preguntaba Broncano, recibiendo una respuesta cortante por parte de su invitada: "No, no se me trata bien", aseguraba, arrancando las carcajadas del público y de Ricardo Castella. Al presentador de Movistar le chocó un poco esa respuesta, por lo que quiso saber por qué opinaba así, aludiendo a que les habían puesto "unas medias noches en el camerino y uvas".

Las bromas de Broncano y Mónica en La Resistencia

Mónica Naranjo no daba crédito a lo que escuchaba, por lo que no dudó en reprocharle a Broncano lo que decía: "¿Tú te drogas? Las uvas se las comió Grison". Esto llevó al de Movistar a interesarse por el catering que el equipo de La Resistencia había preparado para ella, lo que llevó a confesar, entre risas, a la artista de qué estaba compuesto "el menú": "Cuatro lonchas de chorizo y mortadela". Es más, la propia cantante seguía sin entender qué hacía en el formato de Movistar: "No sé qué pinto aquí, pero bueno... Vengo porque como aguanto de todo...", señalaba antes de seguir la entrevista.

La verdad es que @monicanaranjo se siente como en casa en este programa <3

3>3>3>3>

Sabes que es gracioso cuando escuchas a Ricardo reírse así. pic.twitter.com/1ndCszKUMJ — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 9, 2023

Pero no solo hablaron de comida y de cómo se sentía Mónica Naranjo en el programa, ya que también hubo tiempo para tratar la cantidad de espejos que tenían cada uno en su casa: "¿Tienes espejos grandes en la pared?", preguntaba Broncano, mientras que la cantante aseguraba que eso se trataba de "una vulgaridad": "Tengo el mío que me lo llevo a todas partes, te ves hasta lo que no tienes, porque tiene una capacidad de aumento brutal, imagínate lo que puedes soñar con él".

Qué a gusto se ha quedado @monicanaranjo con este navajazo. pic.twitter.com/kEAQT7TvHa — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 9, 2023

El presentador de Movistar no pudo evitar interesarse por ese espejo "con zoom": "En mi casa solo tengo uno y es pequeño", confesaba. Esto llevó a Mónica Naranjo a contestarle, sin poder evitarlo, entre risas con un "zasca": "Te voy a regalar uno. Sobre todo para que te la veas bien". Broncano, que no lo vio venir, decidió de cambiar de tema mientras el público rompía a aplaudir el comentario de la cantante, quien acabó su entrevista demostrando el vozarrón que tiene.