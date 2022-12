Pablo Alborán queda "impactado" con el "busto" que le hace Jorge Ponce

El cantante malagueño ha sido el último invitado del año en "La Resistencia" y el colaborador del programa quiso darle un obsequio muy personal, que acabó "marcando" la vida de muchos.

La Navidad, además de ser una época de felicidad y celebración, trae consigo una pequeña temporada de vacaciones y descanso que aprovechan las distintas cadenas y programas de televisión para tomarse un pequeño respiro. La Resistencia, por ejemplo, ponía fin este jueves a su año. El programa de Movistar Plus decía adiós a 2022 invitando a Pablo Alborán. El malagueño acudió al plató de Teatro Príncipe Gran Vía para presentar la gira de su cuarto álbum, La Cuarta hoja.

Y por no perder las buenas costumbres, sobre todo, para que David Broncano no se enfade, el cantante hizo un regalo al equipo del programa. Así, tanto el presentador de La Resistencia como Ricardo Castella y Grison recibieron una entrada VIP para el concierto en Madrid del malagueño, que se celebrará el próximo 22 de diciembre de 2023, justo cuando se cumpla un año de su visita.

La "cara" de Pablo Alborán en un troncho de kebab

Aunque este no sería el único regalo que se vería este jueves en La Resistencia, pues Pablo Alborán tampoco se iría con las manos vacías. Jorge Ponce, colaborador del programa de Movistar quiso hacerle un original obsequio para despedir el año. En su anterior visita, Ponce le hizo al cantante una escultura en un seto. En esta ocasión, la escultura se ha hecho en comida. "Como eso ya se había hecho, esta vez he innovado, he ido más allá, he realizado una escultura de una forma que no se ha hecho jamás", afirmaba.

Creo que después de esto, cuando vaya borracho a comer un durum solo voy a ver a @pabloalboran en cada troncho de kebab. pic.twitter.com/rdW89JiE0i — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) December 22, 2022



Miembros del equipo de La Resistencia llevaron una escultura tapada con una tela y, al retirarla, Jorge Ponce sorprendió a todos cuando dejó al descubierto un troncho de kebab. "¡Está muy logrado!", exclamaba Pablo Alborán al ver su "cara" en el trozo de carne. "Se nota que lo has hecho tú porque tiene el mismo corte del seto", señalaba el malagueño.