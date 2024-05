La bofetada de Will Smith a Pablo Motos eleva aún más a 'El Hormiguero'

El actor y el presentador presumieron del buen rollo que mantienen, pese a este pequeño 'percance' durante la entrevista cuando el estadounidense quiso hacer una demostración.

Este miércoles, 29 de mayo, El Hormiguero contó con la visita de un actor de Oscar: Will Smith. El intérprete volvió a sentarse junto a Pablo Motos, quien lo recibió con los brazos abiertos. Un encuentro que, además, supuso un impulso al programa de Antena 3, que obtuvo un 17,5% de cuota de pantalla y una media de espectadores de 2.077.000, una subida notable si se tiene en cuenta que los dos programas anteriores se situaron por encima del millón y medio de espectadores, pero sin acercarse a los dos millones. Aunque, cabe señalar, que la cifra de esta emisión no se acerca a la de la visita de los finalistas de Pasapalabra (2.911.000 espectadores de media).

El actor de Hollywood volvió al espacio de Atresmedia después de más de dos años desde su última visita para presentar su nueva película Bad Boys 4. Después de su entrada triunfal en plató, subido en un coche como si fuese invitado platino del programa, Will se fundió en un efusivo abrazo con el presentador, demostrando la buena armonía y lo bien que se llevan: "Mírame, soy el hombre más feliz de la tierra en este momento", anunció el de Requena nada más iniciar la entrevista con su gran amigo. "Pablo, tú eres muy guapo… ¿Qué has estado haciendo?", bromeó el actor haciendo uso de su mejor español.

La visita de Smith a Motos que acaba en bofetada

Durante la entrevista se hablaron de diversas temas, incluida una reflexionó de Will sobre los problemas a los que se suele enfrentar por ser actor de método. "Me metí tanto en el personaje que me enamoré de la actriz que protagonizaba la película conmigo", recordó haciendo referencia a Stockard Channing, la añorada Rizzo en Grease y con la que rodó la película Seis grados de separación. "Como actor te metes tanto en el personaje que tu mente empieza a creer que es real", insistió, llegando a sonrojar al presentador con su confesión: "Creo que tengo el mismo problema contigo".

De su charla también se pudo resaltar el momento en el que el actor detalla cómo vive cada rodaje, especialmente cómo lleva grabar las escenas de acción que monopolizan sus películas: "Las escenas de acción son mucho más difíciles después de la edad de 50. En mi mente tengo 28 años, pero en mis rodillas 80", aseguró el de Hollywood sin ningún reparo. "¿En las películas te hacen rodar planos absurdos?", se interesó Motos. "Sí, cuando haces esas escenas que estás peleando. Vamos a practicar. Yo hago así, no te doy en la cara y tú giras. El ángulo de la cámara es lo importante", argumentó Will Smith para, acto seguido, 'abofetear' a Motos, quien se metió en el papel de actor por un momento y giraba su cuello simulando haber recibido una contundente bofetada. Un momento que recordó al incidente con Chris Rock en la gala de los Óscar. De hecho, ha sido la primera visita del actor a El Hormiguero después del incidente que protagonizó en la gala de los Oscars de 2022.