Blanca Romero deja Masterchef Celebrity con sospechas de tongo y una sorpresa

La modelo y actriz se quedó a las puertas de la final de la edición de esta temporada y justo después reveló un detalle que dejó mudos a los espectadores del concurso.

La octava edición de Masterchef Celebrity está llegando a su conclusión. El pasado jueves no estuvo presente en su cita semana con los telespectadores porque Televisión Española ofreció una amplísima cobertura de la gala de entrega de los Grammy latinos que se celebró en Sevilla, pero en la noche de este jueves la audiencia volvió a disfrutar con los famosos entre los fogones.

Los concursantes se jugaban llegar a la final, última ronda que acabarán disputando Toñi Moreno, Daniel Illescas, Laura Londoño y Álvaro Escassi. Una de las que se quedó a las puertas de esta fase definitiva fue Blanca Romero, cuyo experimento con repostería no salió como ella misma deseaba, aunque su eliminación levantó las iras de gran parte de la audiencia, que incluso habló descaradamente de "tongo".

Sin embargo, el momento cumbre de la noche televisiva de Masterchef Celebrity llegó justo después de que la actriz asturiana se despidiera de la última fase del concurso. Y fue en ese instante cuando fue consciente, por primera vez en lo que va de concurso, de que los 75.000 euros que corresponderán al ganador no será para quien consiga el título, sino que irán destinados para una causa benéfica.

Es increíble cómo Blanca se abre y se entrega al completo. Es auténtica ❤️ #MCCelebrity pic.twitter.com/tA46IL2lpv — MasterChef (@MasterChef_es) November 24, 2023

La sorpresa saltó en plena prueba de exteriores y en medio de una conversación entre Blanca Romero y la presentadora de televisión Toñi Moreno. “A puertas de la final, se entera de que los 75.000 euros del premio no son para nosotros”, ha señalado Toñi, a lo que ha respondido Blanca: “Yo estaba a punto de abrir ostras con los dientes por eso 75.000 euros”.

La conversación entre Blanca Romero y Toñi Moreno

Cuestionada por cuál hubiera sido su comportamiento si hubiese sabido que el dinero del premio no iba para ella, Blanca Romero se ha mostrado muy clara. “Si hubiese llegado a saber que ese premio no iba a ser para mí, hubiese currado lo mismo y hubiese metido la pata las mismas veces, pero no hubiese dado la imagen de loca que he dado. Entonces, hubiese guardado un poco más la compostura”, comentó.

Fue en ese preciso momento cuando intervino Pepe Rodríguez quien, con su habitual ironía, soltó un dardo con destino a la ingenuidad de Blanca Romero. “¿Tienes alguna duda más sobre el programa que te podamos resolver? Es lógico tener dudas porque las primeras 11 semanas son de adaptación”, le dijo.

Con sus dudas ya resultas, la actriz asturiano reconoció que, de haber ganado el concurso y ya sabiendo cuáles eran las condiciones reales del mismo, habría donado el premio económico a una asociación de lucha contra el cáncer.