Si eres amante del fútbol estas series te van a gustar

Desde tiempos ancestrales el fútbol ha estado presente en el cine y la televisión. Quién no recuerda, por ejemplo, haber crecido viendo jugar a Oliver y Benji...

Apenas han pasado 20 días desde que empezó agosto, lo que significa que todavía hay mucha gente de vacaciones, o que incluso hay muchos que todavía ni las han empezado. Y sin embargo, a pesar de encontrarnos en pleno verano, el fútbol ya ha vuelto a España. Vamos, lo hizo concretamente el sábado 12 y la de esta semana ya será la segunda jornada.

Esto pone de manifiesto la importancia que el fútbol tiene en nuestras vidas. Por algo lo llaman el deporte rey, claro... Algunos de los partidos más importantes alcanzan audiencias millonarias, los mejores jugadores del mundo tienen legiones de fans, despierta pasiones como ningún otro deporte, y no hay rincón del mundo en el que no se sepa quiénes son Messi o Cristiano Ronaldo.

Por eso el fútbol también forma parte del cine y la televisión. Desde tiempos ancestrales todo tipo de ficciones han incluido este deporte entre sus tramas, e incluso, las hay en las que el deporte rey es el elemento principal de su argumento. Y aquí vamos a recordar algunas de esas series.

Ted Lasso (Apple TV+)

Ted Lasso es un ingenuo entrenador norteamericano de fútbol, procedente de Kansas, -interpretado por Jason Sudeikis- que es contratado como manager de un club de fútbol inglés. A pesar de sus ganas y optimismo, su inexperiencia despierta recelo y desdén entre jugadores y aficionados.

Pollos sin cabeza (HBO Max)

Alberto Martín Ruiz es un ex-futbolista y actual representante de jugadores al que todos llaman “Beto”, que acaba de establecerse por su cuenta montando su propia agencia de representación. Beto intenta mantener un equilibrio entre su delirante mundo profesional y su inestable vida personal con la ayuda de su novia Sonia, una chica que le conoce como nadie y le pone los pies en la tierra. Justo cuando las cosas empiezan a funcionar, llega el desastre: su jugador más potente se va y su novia le deja.

Club de los cuervos (Netflix)

En esta serie mexicana, de los creadores de Nosotros los Nobles, tras heredar un equipo de fútbol, dos hermanos se enfrentan a todos y entre sí.

Un juego de caballeros (Netflix)

Desarrollada por Julian Fellowes, creador de Downton Abbey, esta miniserie nos adentra en los orígenes del fútbol moderno en Inglaterra. Dos futbolistas del siglo XIX, de clases sociales muy dispares, afrontan conflictos profesionales y personales con un fin: cambiar un deporte en auge y aun no profesional -y también Inglaterra- para siempre...

Super Campeones (Amazon Prime Video)

Si hay una serie sobre fútbol por excelencia esa es Super Campeones. La serie de dibujos animados protagonizada por Oliver y Benji ha hecho las delicias de muchas generaciones que disfrutaban cada día de las jugadas más imprevisibles. La historia comienza cuando Tsubasa Ozora (Oliver), de 12 años de edad, se muda a Shizuoka. El chaval tiene la ilusión de jugar con el equipo más famoso de esa ciudad: el Shutetsu, en el cual milita el mejor portero de la liga nacional, Genzo Wakabayashi (Benji). Sin embargo, el protagonista tendrá que entrenar duro y jugar agotadores partidos -incluso lesionado- para alcanzar su sueño: ganar el campeonato nacional de fútbol.