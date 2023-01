La cena de Rosa Villacastín que se hace viral por sus preguntas indiscretas

La periodista y polémica comentarista en redes sociales asegura que preguntó a otras parejas a quién votarían y hombres y mujeres se dividieron entre Ayuso y Sánchez

La veterana periodista del corazón, Rosa Villacastín, metida a polemista en redes sociales desde hace unos meses con sus mensajes constantes de apoyo inquebrantable a la causa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a hacerse viral por una cena en la que revela que hizo una pregunta incómoda al resto de sus acompañantes: a quién pensaban votar en las próximas elecciones.

Según relata Villacastín, todas las mujeres dijeron que a Sánchez, mientras que los hombres optaron por Isabel Díaz Ayuso en las autonómicas y dudaban de si a Alberto Núñez Feijóo en las generales. “Yo creo que les puede la envidia”, concluye la periodista su relato, lanzando esa acusación a los hombres.

La historia de la cena de Rosa Villacastín -que por cierto no menciona bien a ninguna de los políticos citados- ha recibido multitud de repercusiones y respuestas, entre otras cosas por calificar de forma despectiva a Ayuso como “IDA” en lugar de por su perfil como sí hace con Sánchez y Feijóo.

“Obviamente, no sé con quién cena usted, pero, afortunadamente, el sesgo que se infiere de su comentario no creo que sea representativo de la gran mayoría de la ciudanía”, contesta otra persona, mientras que otro señala en tono irónico que “yo he cenado con 29 personas y ninguna va a votar al PSOE de Sánchez”.