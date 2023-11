Arturo Valls ventila los trapos sucios de 'Caiga quien caiga' en Cadena Ser

El presentador recordó en 'A las bravas', el programa de Raúl Pérez en la emisora, su etapa en este popular espacio de Telecinco, destapando el motivo por el que casi le despiden.

Arturo Valls es uno de los rostros más conocidos de la historia de televisión. Pero muchos lo recuerdan, sobre todo, por su etapa en Caiga Quien Caiga, el programa de Telecinco que lo llevó a la fama. Un espacio televisivo que ha recuperado el presentador en A las bravas, el programa conducido por Raúl Pérez en la Cadena Ser, donde ha recordado las luces y las sombras de su época en este formato. El presentador de That’s My Jam España, la versión española del programa dirigido por Jimmy Fallon en Estados Unidos, acudía a la emisora para hablar, precisamente, de este programa de Movistar Plus y acabó recordando con mucho cariño su época como reportero de CQC.

Eso sí, reconoce que fue un trabajo más difícil de lo que parecía: "Los reportajes a los que me llevaban eran más chungos, los más difíciles de sacarle brillo. Igual me llevaban a un río que olía mal: el río Segura. Saca tú ahí algo de ese reportaje". Pero su trayectoria en el programa de El Gran Wyoming se cortó antes de tiempo. "Me dijeron que soy un reportero de segunda en un programa de primera", recordó el valenciano, señalando que esta frase le hundió por completo. No obstante, de pronto tuvo un apoyo inesperado: "De repente Carbonell, Wyoming, Edu Arroyo, director del programa en ese momento, dicen que a este tío hay que darle otra oportunidad. Y así fue. Y se plantaron ahí".

Arturo Valls se confiesa con Raúl Pérez

Arturo Valls aprovechó, además, su entrevista en A las bravas para hablar sobre ser cómico y la persona que hay detrás de esa profesión. "Me quejaba de que siempre se te cuestione esta cosa de siempre tener la comedia. Vas a un sitio y te dicen que te ven muy serio. Esa cruz que tenemos los cómicos que siempre parece que tenemos que estar ahí contando chistes. Yo me rebelo ante esto", reconocía el humorista, "yo por lo menos soy otra cosa. No soy solo el de los chistes de Ahora Caigo", zanjaba Valls.

El valenciano, por la forma de ser que tiene y su actitud es muy querido en su tierra. De hecho, y así se lo hizo saber a Raúl Pérez en la Ser durante la entrevista, que sale casi siempre ganador cuando preguntan a los valencianos con qué personaje público se irían de cañas: "Ahora ya casi no puedo hacerlo, pero me considero muy sociable. Me he ido muchas veces solo a un bar donde conozco al camarero y al final acabas con gente. Esa cosa empática, sociable y eso. Eso soy yo", finalizaba Valls.