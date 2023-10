El emotivo encuentro de Susanna Griso en 'Espejo público' que la hace llorar

La presentadora del matinal de Antena 3 ha protagonizado un momento muy bonito con Nano, el joven viral de redes sociales, a quien ha invitado al programa para hablar de su situación.

Nano es el nombre del joven que desde hace poco más de una semana se ha hecho viral en las redes sociales. El joven tiktoker de 22 años revelaba su día a día, contando cómo saca a su familia adelante con dos trabajos. Esto hizo que numerosos programas empezasen a llamarlo para que acudiese como invitado a sus platós y convertir su relato en un poderoso mensaje. Este lunes, sin ir más lejos, este joven pisaba el plató de Espejo Público, donde lo esperaba Susanna Griso para hablar con él y repasar su vida. La historia de este joven ha emocionado enormemente a la presentadora de Antena 3, quien no pudo reprimir las lágrimas.

Pese a que la periodista de Atresmedia quería permanecer en un segundo plano, sin llamar la atención, su imagen desvelaba que no le estaba resultando fácil entrevistar a Nano. Sus ojos hablaban por sí solos y evidenciaban que estaba empatizando con él. Cabe señalar que la periodista está involucrada en diferentes causas y que incluso tiene a un chico de acogida llamado Koudus, cuidado que comparte con una de sus hermanas. Mientras ella se ocupa de sus gastos desde el año 2019, su hermana le tiene en casa, lo que deja claro que forman un excelente equipo en este sentido. Precisamente ver a alguien en riesgo de exclusión es uno de los asuntos que más remueven a Susanna.

Susanna rompe a llorar por la historia de Nano

"Calle es cuidar a tu familia. Si le faltan unas zapatillas a mi hermana, se las compro; si en casa falta aceite, compro una botella grande de aceite. Desde muy pequeñito empecé a cuidar a mi familia, me di cuenta de que tenía que ser el referente paterno, y me di cuenta por las cosas que he vivido", contó el joven. Poco después se supo que trabajaba por la mañana en un centro de logística y por las tardes y noches en una cadena de restauración, una confesión a la que siguieron muchas otras. Contó que su padre sufría alcoholismo y que una segunda pareja de su madre les maltrataba: "Se volvió loco, murió su madre y empezó a pagarlo con nosotros, nos pegaba palizas, nos colgaba de un cuarto piso para castigarnos, a las cuatro de la mañana nos levantaba para tirarnos por las escaleras".

Tras viralizarse la vida de Nano han sido muchos los empresarios los que han puesto varias ofertas sobre su mesa. Una de ellas relacionada esta ver con las plataformas petrolíferas y que, además, le permitiría vivir dignamente tanto a él como a su familia. "Es una mujer que ha llamado a nuestro programa, a Espejo Público, y lo que ofrece es un trabajo para ti en el montaje de andamios para plataformas petrolíferas. Es un sueldo digno, en un solo empleo para que no tengas que estar pluriempleado, y podría ser en Puerto Llano", aseguraba Lorena García en el programa de Antena 3. Un puesto que, además, con su actitud podría ir creciendo en la empresa. Oferta laboral sobre la mesa", concluía Lorena. En ese momento Susanna Griso le recomendaba al joven "tener la cabeza muy fría". "La televisión, las redes sociales todo es muy efímero... saca solo lo bueno, pero mantén la mente muy fría", aconsejaba.