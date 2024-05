Nacho Abad sacude Cuatro cercando sin piedad a la "mayor estafadora de España"

El presentador y colaborador de Mediaset protagonizó momentos de máxima tensión con la persona que lleva años poniendo en jaque a propios y extraños. Nadie está libre de ella...

Este martes, 28 de mayo, fue intenso en Código 10, el programa que presenta Nacho Abad en Cuatro junto a David Aleman. Y es que, el espacio de Mediaset tuvo una emisión completita, pues, además de hablar en exclusiva con Lama Losel, condenado por ser líder de una secta sexual, contaron en el plató con la presencia de Anna Vicente, quien acumula denuncias por presuntas estafas que se habrían realizado en su agencia de viajes tanto por la contratación de hoteles como de espectáculos de motociclismo. Aunque no es la primera vez que el presentador se enfrenta a esta mujer, ya que hace tan solo una semana, tuvo un encontronazo con ella en En boca de todos tras ser detenida. Una charla que fue vista por una media de 405.000 espectadores, obteniendo una cuota de pantalla de 6%.

El encuentro empezó con el periodista agradeciéndole que haya cumplido su palabra y se sentase en el plató de Código 10, tal y como había dicho. Sin embargo, la invitada se mostró muy molesta con que el presentador de Mediaset hubiera cuestionado que una de sus ausencias se debiera a una intervención quirúrgica de su suegro. Una vez aclarado esto, y con las petición del periodista de que cuente la verdad comenzó la entrevista con Anna negando todo y sosteniendo que tiene ocho sentencias de conformidad de once procesos judiciales de los que tres aún están en instrucción.

Nacho Abad se enfrenta a una estafadora en Cuatro

Sus supuestas víctimas describen a Anna como una auténtica encantadora de serpientes y es que ofrecía chollazos para vacaciones o espectáculos de motociclismo pero, cuando recibía el dinero, el viaje nunca se producía. Sin embargo, pese a que ella aseguró que todo estaba "en orden", Nacho Abad le mostró documentación en Código 10 según la cual, mentiría. Esta mujer sostuvo en todo momento que tan solo tiene "conformidades" de la época "de la quiebra de Marsans": "He reconocido que se debían unas facturas a unos hoteles que el señor Gerardo Díaz Ferrán no había pagado". Según su relato, para poder seguir trabajando, pagaron las cantidades y luego las reclamaron: "Lo tipificaron como estafa". Al parecer, estas condenas se produjeron entre el año 2008 y el 2021, cuando se produjo el último juicio: "A raíz del covid tuvimos 11 denuncias y ocho de ellas están archivadas y las otras tres están en instrucción".

Nacho Abad se enfrenta a Anna Vicente, a quien llaman la 'mayor estafadora de España': "Me has mentido" #Código10 https://t.co/iOYgAtaoxM — Cuatro (@cuatro) May 29, 2024

Pero el presentador de Código 10 tenía otra información, por lo que preguntó a Anna sobre lo ocurrido en julio del año 2015 y la acusada le demostró que fue condenada porque reservó a su nombre y el de otras personas tres habitaciones de hotel en las que dejaron a deber 7.000 euros en concepto de cenas, comidas y hasta servicio de lavandería. En la sentencia del caso queda claro que se hizo una transferencia de una cuenta sin fondos pero Anna sostiene que ese dinero se consignó en la cuenta del juzgado. Aunque el de Mediaset continuó cuestionando su sinceridad: "Condena a un delito de estafa. Un año y ocho meses de prisión, este no es de Marsans y estás condenada por estafa, te he dicho que no quiero una mentira y me has mentido porque aquí no aparece Marsans". Sin embargo, Anna insistía en que este caso también tenía que ver con su actividad profesional aunque no con la situación de Marsans: "No he venido a engañarte, he venido a enseñarte 8 absolutorias de 11, te voy a traer la documentación de quién era esa cuenta", se defendió ella en directo.