¿Cómo éramos en los 90? Estas series nos lo recuerdan

Las plataformas de streaming no existían, por eso cada noche eran millones los que se congregaban en torno a la tele para disfrutar de Médico de familia, Friends o Compañeros.

En España los 90 fueron años de prosperidad económica. Porque éramos todavía un país joven en democracia, que apenas llevaba más de 10 años abierto al mundo. La de los 90 también fue una década prospera en lo que a series se refiere. Ya fuesen propias o llegadas de fuera, las parrillas de las cadenas se llenaron de todo tipo títulos que hicieron las delicias de unos espectadores que convirtieron algunos de ellos en auténticos fenómenos de masas con audiencias millonarias.

Farmacia de Guardia, Médico de familia, Al salir de clase o Compañeros fueron algunas de ellas. Por entonces lo de las plataformas de streaming no estaba ni en la mente de aquellos que las inventaron, por eso eran millones los que cada noche se congregaban en torno a la tele para disfrutar de su serie favorita. Y ahora que las plataformas ya forman parte de nuestro día a día, nos ofrecen la posibilidad de viajar a la década de los 90 para recordar cómo éramos a través de series como estas con las que crecimos.

Médico de familia (Netflix)

Ha sido la más reciente en aterrizar en una plataforma de streaming. Netflix estrenó el pasado 21 de julio la serie que se emitió en Telecinco entre 1995 y 1999. Gracias a esto, ahora podemos recordar aquel chalé adosado de las afueras de Madrid al que Nacho Martín, sus hijos y su padre se mudaron; el centro de salud Ballesol donde trabajaba Nacho como médico; los estudios de radio donde cada noche hacía su programa Alicia, la cuñada de Nacho y tía de los niños, que termina casándose con el protagonista y teniendo mellizos; el colegio al que acudían María -junto a su inseparable amiga Ruth-, Chechu y Anita...

Friends (HBO Max)

Ha sido una de las series que han marcado una época. Probablemente no haya nadie que pueda decir que no ha visto nunca ningún capítulo de esta serie que emitió la NBC entre 1994 y 2004. Disponible en el catalogo de HBO Max, la trama se centra en las aventuras y desventuras de seis jóvenes de Nueva York. Rachel (Jennifer Aniston), Monica (Courteney Cox), Phoebe (Lisa Kudrow), Ross (David Schwimmer), Chandler (Matthew Perry) y Joey (Matt LeBlanc) forman una unida pandilla de amigos que viven en Manhattan y que suelen reunirse en sus apartamentos o en su bar habitual, el Central Perk. A pesar de los numerosos cambios que se producen en sus vidas, su amistad es inquebrantable en la dura batalla por salir adelante en sus periplos profesionales y personales.

Al salir de clase (Amazon Prime Video)

Aunque esta serie de la sobremesa de Telecinco bien podría considerarse también de los 2000, la realidad es que la mayoría de los años en los que se emitió forman parte de los 90. Enganchó a los espectadores más jóvenes desde 1997 hasta 2002. En el instituto 7 Robles, un grupo muy numeroso de adolescentes de todo tipo se relacionan, salen de fiesta, se enamoran, se desmadran y también sufren los problemas de la juventud. Su unión y la compañía de su familia será imprescindible para atravesar todas esas circunstancias. Íñigo es nuevo en la ciudad y se involucrará con los del barrio pasando por alegrías y desilusiones. De ella salieron algunos rostros tan conocidos como el de Elsa Pataky y ahora puede verse en Amazon Prime Video.

El príncipe de Bel-Air (HBO Max)

Aunque ahora la mansión de la familia Banks está a punto de recibir a un nuevo inquilino, porque Peacock está preparando un reboot de la que es una de las series más reconocidas y recordadas de los 90, lo cierto es que la ficción protagonizada por Will Smith hizo la delicia de los que en esos años pasaban las mañanas de verano disfrutando de sus series favoritas. Will Smith interpreta a un joven de Philadelphia que se traslada a vivir con sus ricos parientes al lujoso barrio de Bel-Air, en California. La familia la forman sus tíos y sus primos Carlton, Hilary y Ashley; además está el mayordomo Geoffrey. El incorregible y avispado Will deberá adaptarse a su nueva familia, a un nivel de vida al que no estaba acostumbrado y a las reglas de convivencia impuestas por su tío Phil, un juez muy preocupado por su reputación.

Compañeros (Atresplayer Premium)

La serie de Antena 3 fue probablemente la que más marco a una generación que por aquellos años se encontraba en plena adolescencia. Compañeros estuvo en el prime time de la cadena de San Sebastián de los Reyes desde 1998 hasta 2002, y aunque hubo dos pandillas de alumnos, la realidad es que los que levantaron auténticas pasiones fueron Quimi, Valle, Luismi, César, Arancha o Sara. Con el colegio Azcona como escenario, la trama de la serie giraba en torno a la vida y los problemas de estudiantes y profesores: amor, sexo, drogas, familia y amigos.