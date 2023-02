Pablo Puyol deja en evidencia, sin ningún reparo, a Roberto Leal en Pasapalabra

El actor ha demostrado tener un gran sentido del humor, atreviéndose a contar en varias ocasiones unos chistes, pero no contaba con pillar al presentador de Antena 3 poco espabilado.

Pasapalabra sigue manteniéndose firme en su franja con una cuota del 25% y una media de 2.959.000 espectadores. El concurso que presenta cada tarde Roberto Leal en Antena 3 sigue ofreciendo duelos entre Orestes y Rafa, convirtiéndose en los eternos rivales y enganchando a quienes ansían con que uno de ellos se haga finalmente con el bote. Pero, mientras ellos permanecen, el equipo que los acompaña en las sillas se va moviendo.

El equipo azul, formado por Laura Moure, la azafata de La Ruleta de la Suerte y Daniel Diges, y con Rafa al frente, se enfrentaría al equipo de Orestes, el naranja, y con la presentadora Carla Hidalgo y el actor Pablo Puyol como compañeros. Sería este último quien protagonizase un momento curioso, a la par que divertido, al dejar completamente desconcertado a Roberto Leal. El intérprete no se ha cortado ni un pelo a la hora de presentarse de una manera graciosa, sin tener en cuenta que podría "perjudicar" de la manera en que lo hace, al presentador de Antena 3.

Un chiste para romper el hielo en Pasapalabra

Pablo Puyol, sentado en el equipo naranja, iniciaba Pasapalabra este miércoles de una manera única. "¿Quieres que te cuente un chiste?", preguntaba el actor malagueño a bocajarro al presentador andaluz. Como no podía ser de otra manera, Roberto Leal aceptó de buen grado este inicio de concurso. Así, el protagonista de Upa Dance soltaba su chascarrillo: "¿Qué crees que va a decir tu jefe cuando sepa que eres disléxico? Me saluda...", contaba.

¡Pero bueno!



Hoy Pablo Puyol ha llegado tan chistoso que se presenta nada más ni nada menos que...¡Contándonos un chiste!



Puedes ver los chistes de Pablo a partir de las 20.00h en @antena3com #Pasapalabra pic.twitter.com/ai7d2idEwf — Pasapalabra (@PasapalabraA3) February 22, 2023

El chiste, mientras arrancaba las carcajadas de los otros invitados, concursantes y público en el plató de Pasapalabra, Roberto Leal permanecía indiferente, dando muestras de no haber entendido el chiste y mirando con cierto desconcierto a Pablo Puyol. Este, ante tal muestra de indiferencia, explicó parte del chiste: "Me la suda...", pero el presentador de Antena 3 prefirió que no se lo explicara, asegurando que "soy cortito. Es muy bueno, pero como estoy a mis cosas y me ha costado lo mío", se excusaba el andaluz.