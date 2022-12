El “cesado” Gustavo González lanza su “venganza" contra Sálvame

El que fuera colaborador del programa ha criticado a todos los actuales miembros, incluida Carmen Borrego, con una ristra de “órdagos” que hacen temblar Telecinco

Gustavo González lleva meses sin ponerse delante de las cámaras de Mediaset. Y es que, después de que se supiera que era uno de los principales investigados en una trama de corrupción investigada por la policía de supuestos intercambios de dinero a cambio de chivatazos que ayudaran a generar contenido para el programa “Sálvame”.

Un proceso judicial que lo ha dejado apartado de Telecinco, siendo cesado como colaborador. Aunque ahora, libre ya de toda “responsabilidad”, según él mismo recalca, ha subrayado delante de los medios que su lealtad siguen intacta: “Nunca traicioné a ningún compañero, no hice nada malo y no he tenido que pedir disculpas a nadie, insisto”.

“Es un show maravilloso y cuando íbamos allí sabemos que llegó un momento que éramos personajes y periodistas, y así es”, ha espetado, al tiempo que ha opinado sobre diferentes compañeros en una especie de presunta “venganza” hacia el programa. De hecho ha cargado especialmente contra Carmen Borrego, futura directora del programa: “Forma parte del show, a Carmen Borrego no se le puede decir no”.