Alsina ironiza en Onda Cero con la última medida populista de Pedro Sánchez

En "Más de Uno", el periodista madrileño se mofa de los 2 euros que pagarán los mayores de 65 años por ir al cine los martes. ¿Por qué solo los martes? ¿Por qué no todos los días?

La última ocurrencia electoralista de Pedro Sánchez ha encontrado cumplida respuesta en los programas radiofónicos de la mañana. Al presidente del Gobierno no se le ocurrió otra cosa que celebrar el día de San Isidro anunciando que el Consejo de Ministros anunciará, entre otras medidas, el cine, los martes y a solo 2 euros, para los mayores de 65 años.

Y, claro, esta última muestra de oportunismo electoral ha sido la comidilla de los corrillos de esta mañana. El que ha estado más sembrado ha sido, sin duda, Carlos Alsina, que no ha dudado en criticar la medida, pero desde un punto de vista absolutamente irónico. El conductor de Más de Uno, el programa matutino de Onda Cero, se lo ha pasado en grande descalificando la ocurrencia del líder socialista.

Alsina y la promesa del cine a dos euros de Sánchez. ¡Enorme! pic.twitter.com/8r4x4e73Aq — Javier Rubio Donzé (@Sr_Donze) May 16, 2023

"Id al cine, los martes, los mayores de 65 años", ha comenzado su monólogo Alsina. "Y, ¿por qué dos euros, presidente? Que no paguen nada. Ya que se pone, ¿por qué no gratis total?, se preguntaba el periodista, que después ha puesto el foco en el hecho de que se ha cuestionado el por qué han elegido ese día de la semana en concreto: "¿Y por qué solo los martes? Los avances sociales tienen que ser toda la semana presidente. Si avanzamos socialmente los martes y llega el miércoles y retrocedemos socialmente porque ya se les cobra la entrada completa".

Alsina, con su ironía característica, ha dado una posible explicación a por qué Sánchez no hace esa rebaja en el precio los fines de semana y sí los martes: "¿Qué pasa que los jubilados no quieren ir al cine los sábados? ¿O quizás será porque los sábados no hace falta que vayan porque las salas de cines venden las butacas suficientes sin necesidad de que el Estado entre a incentivar? ¿Y en el pueblo en el que no hay cine qué hacemos?".

El comunicador estrella de las mañanas de Onda Cero no se queda ahí y le propone a Pedro Sánchez que también se centre en los jóvenes, y que además de pagarles el interrail, les regale el móvil o directamente consolas y zapatillas deportivas. Todas ellas "urgencias vitales" para Alsina, que acaba con una frase demoledora y una comparación de lo más ciclista: "El presidente ya no disimula que se está pagando su campaña electoral con los presupuestos generales del Estado. Ríete tú del dopaje de Lance Armstrong".