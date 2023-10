Alerta en Telecinco: María Patiño contesta a las críticas de "Vamos a Ver"

La presentadora de "Socialité" se ha mostrado muy enfadad ante las críticas que su programa recibía por parte de otro programa de Telecinco.

Parece que "Socialité" no atraviesa por sus mejores momentos dentro de Telecinco. El programa que presenta María Patiño, y que este mismo fin de semana ha renovado su imagen en busca de dar comienzo a una nueva etapa dentro de Mediaset, ha tenido que hacer frente a unas duras acusaciones que ha recibido desde otro programa de la casa.

Estas acusaciones, que han llegado desde el programa "Vamos a ver" que presenta Joaquín Prat, tras unos días en los que se ha hablado mucho de Isa Pantoja y su amiga de la infancia Aneth Acosta, que fue expulsada de la boda de la hija de la tonadillera. Desde "Vamos a ver" informaba Pepe del Real de que "Aneth tiene muy buena relación con el equipo de 'Socialité'", momento en el cual Giovanna González, extrabajadora del espacio, desmintió dichas acusaciones porque "en ese programa no se paga nunca".

María Patiño da un paso al frente para defender "Socialité"

Este sábado ha llegado la contestación de María Patiño, quien ha asegurado que "no se paga absolutamente nada por ninguna información, porque todo es trabajo del equipo del programa". Además, la presentadora se ha mostrado muy enfadada con sus compañeros de cadena: "Me parece insólito que hablemos de las fuentes de los compañeros. Conozco las fuentes de muchos compañeros, conozco cómo llegan muchas informaciones de Isa Pantoja, no solo a este programa, también a otros".

Además, la periodista ha seguido criticando las palabras de sus colegas de Telecinco: "Me parece muy mal que tengan la osadía y el atrevimiento de poner sobre la mesa con quién hablamos, porque yo nunca me atrevería a hacerlo, trabaje en esta cadena o en la de enfrente... Nosotros nos dedicamos a rasgar y a preguntar donde no debemos".

El imperceptible cambio de imagen de "Socialité"

Este cambio de imagen que ha tenido "Socialité", y que promocionaban la semana pasada creando una gran expectación entre los seguidores del programa que, tras ver el resultado final, ha acabado por decepcionarles. Y es que realmente, el único cambio que ha sufrido "Socialité" ha sido el color de su imagen, que ha pasado de tonos amarillos al rosa y el azul, porque el plató del espacio sigue siendo el mismo que antes del cambio.